Сийярто предупредил Украину, что вмешательство в выборы в Венгрии может ей дорого обойтись

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил Украину, что в результате вмешательства в венгерские выборы она потеряет гораздо больше, чем может себе представить.

Глава МИД ответил на очередные оскорбительные высказывания своего украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра Виктора Орбана.

"Министр иностранных дел Украины только что объявил, что украинское правительство участвует в выборах в Венгрии. Они баллотируются под именем "Тиса" (венгерская оппозиционная правоцентристская "Партия уважения и свободы" - прим. ТАСС). Но, министр, будьте осторожны! Вы многое потеряете. Больше, чем думаете", - написал Сийярто в Х.