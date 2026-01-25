СМИ: глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС урегулирование в Газе

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа с делегацией радикального палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хейей.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Стороны, как отмечается, затронули посредничество Турции в урегулировании в секторе, открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом, а также вопросы, касающиеся деятельности Палестинского комитета управления Газой.

Источник: ТАСС