Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта в США - ФОТО - ВИДЕО

Легковой автомобиль по неустановленной причине протаранил вход в здание аэропорта Детройта, пострадали шесть человек, водителя взяли под стражу.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел вечером 23 января по местному времени (в ночь на 24 января мск). Автомобиль протаранил вход, въехал внутрь здания аэропорта и врезался в стойки регистрации пассажиров.

Помощь пострадавшим была оказана на месте. При этом в компании Delta Air Lines, в зоне регистрации которой оказался автомобиль, заявили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Причины происшествия пока не установлены. Полиция проводит расследование.