 В Миннеаполисе усиливаются протесты после очередного смертельного инцидента с участием сотрудников ICE - ФОТО - ВИДЕО
В Миннеаполисе усиливаются протесты после очередного смертельного инцидента с участием сотрудников ICE - ФОТО - ВИДЕО

First News Media09:00 - Сегодня
В Миннеаполисе усиливаются протесты после очередного смертельного инцидента с участием сотрудников ICE - ФОТО - ВИДЕО

После того, как сотрудники федеральных служб США застрелили еще одного человека в Миннеаполисе в городе с новой силой вспыхнули протесты, сообщает ВВС.

Инциденто произошел через 17 дней после смерти Рене Гуд от рук сотрудника Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Шеф полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара сообщил прессе, что после того как его ведомство получило сообщение о стрельбе на юге Миннеаполиса, прибывшие на место полицейские обнаружили человека с несколькими пулевыми ранениями. Ему попытались оказать помощь и повезли в больницу, но он все же умер.

Вскоре после происшествия местные власти и полиция сообщили прессе, что погибшему было 37 лет, он жил в Миннеаполисе и предположительно был гражданином США.

Агентство Associated Press и телекомпания CNN узнали от родных погибшего и своих источников в полиции, что его звали Алекс Претти и он работал медбратом в реанимации в больнице.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклахлин сообщила Би-би-си, что операцию в Миннеаполисе проводили сотрудники федеральной погранохраны.

По словам Маклахлин, пограничники проводили операцию по задержанию «нелегального иностранца, разыскиваемого за нападение с применением насилия», и в это время к ним подошел человек с пистолетом.

«Сотрудники попытались разоружить подозреваемого, но вооруженный подозреваемый ожесточенно сопротивлялся. Опасаясь за свою жизнь и жизнь других сотрудников, один из агентов произвел выстрелы в порядке самообороны», — объяснила пресс-секретарь министерства.

После инцидента губернатор штата Тим Уолц обратился в соцсети X к президенту Дональду Трампу с требованием прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из Миннесоты.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social отреагировал на инцидент со стрельбой во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Политик опубликовал фотографию огнестрельного оружия человека, застреленного федеральным агентом, и задался вопросом, где была местная полиция и почему ее сотрудники не защитили коллег из иммиграционного и таможенного ведомства (ICE).

Глава государства упомянул, что, по некоторым данным, полицейским не позволили выполнять свою работу и защитить федеральных агентов.

«Где же десятки миллиардов долларов, которые были украдены у некогда Великого штата Миннесота? Мы оказались в такой ситуации из-за масштабных финансовых махинаций, из-за которых пропали миллиарды долларов, и из-за нелегальных преступников, которым было позволено проникнуть в штат благодаря политике открытых границ, проводимой демократами. Мы хотим вернуть деньги, и вернуть немедленно», — написал лидер США (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Трамп утверждает, что мэр и губернатор штата подстрекают жителей «к мятежу своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой». Вместо этого он призвал чиновников заняться поисками «украденных» у местных жителей миллиардов.

«ПОЗВОЛЬТЕ НАШИМ ПАТРИОТАМ ICE ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ РАБОТУ! 12 000 нелегальных иммигрантов-преступников, многие из которых склонны к насилию, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы наблюдаете сегодня!» — заключил президент.

По последним данным, протестующие против ICE начали возводить баррикады на улицах Миннеаполиса.

