«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

В мире

Себа Агаева11:50 - Сегодня
Гибель 37-летней гражданки США Рене Николь Гуд в ходе операции Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Миннеаполисе стала одним из самых резонансных эпизодов внутренней политики США за последнее время.

Стрельба, произошедшая средь бела дня, вызвала массовые протесты, резкую реакцию городских и штатных властей и вновь обнажила острый кризис доверия к федеральной миграционной политике и методам работы ICE.

Хронология инцидента

По данным агентства Associated Press (AP), сотрудники ICE проводили операцию по иммиграционному контролю в Миннеаполисе. В ходе рейда они обратили внимание на автомобиль, остановившийся посреди проезжей части. Агенты потребовали от женщины, находившейся за рулем, выйти из машины.

В этот момент ситуация резко обострилась. Когда автомобиль начал движение вперед, один из сотрудников ведомства открыл огонь по водителю. Женщина получила смертельные ранения и позже скончалась.

Вскоре стало известно, что погибшая - 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США. Этот факт стал ключевым для общественной реакции: трагедия произошла не с нелегальным мигрантом, а с американкой, оказавшейся в зоне проведения федеральной операции.

Версия DHS: «внутренний терроризм» и самооборона

Федеральные власти практически сразу дали собственную жесткую оценку произошедшему. В Министерстве внутренней безопасности США (DHS) заявили, что женщина якобы пыталась совершить наезд на агентов ICE.

Представитель ведомства Триша Маклафлин написала в X:

«Сегодня, когда сотрудники ICE в Миннеаполисе проводили операцию, протестующие начали блокировать сотрудников, одна из агрессивных протестующих использовала своё транспортное средство в качестве оружия и попыталась сбить наших правоохранителей. Сотрудник ICE, опасаясь за свою жизнь и жизни своих коллег-правоохранителей, а также безопасность общества, открыл огонь в рамках самообороны».

В DHS также назвали действия женщины «актом внутреннего терроризма», что вызвало резкую критику со стороны родственников погибшей и местных активистов. По их словам, подобная формулировка выглядит как попытка заранее оправдать применение смертельной силы и переложить ответственность на убитую.

Министр Ноэм: «Мы продолжим операции»

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заняла максимально жесткую позицию. Выступая на пресс-конференции, она заявила, что ICE не свернет операции в Миннеаполисе, несмотря на гибель женщины и протесты.

«Мы продолжим операции в Миннеаполисе, в штате Миннесота, и нашей целью будут опасные преступники. Только вчера здесь проводились задержания людей, обвиняемых в нападениях, сексуальных домогательствах, эксплуатации детей. Почему вы хотите, чтобы они находились на ваших улицах?» - сказала Ноэм.

Она также подчеркнула, что агент ICE «действовал строго в рамках инструкций»:

«Предельно ясно, что этот человек притеснял и препятствовал работе правоохранителей. Наш сотрудник действовал в соответствии с подготовкой и поступил так, как его обучили поступать в таких ситуациях. Он принял меры для защиты себя и своих коллег».

По словам министра, телефонный разговор с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом не привел к согласию:

«У нас две совершенно разные позиции. Он знает, что мы продолжим свою работу, и я призвала его сотрудничать с нами».

Видео, которое подорвало официальную версию

Ситуация резко обострилась после появления видеозаписей инцидента в социальных сетях и СМИ. На кадрах видно, как один из агентов ICE сначала пытается открыть дверь автомобиля со стороны водителя, после чего другой сотрудник производит выстрелы. Машина проезжает еще несколько метров и врезается в припаркованный автомобиль.

Очевидцы, опрошенные местными СМИ, заявили, что не видели со стороны автомобилистки попыток умышленно переехать агентов.

Как показало местное отделение телеканала CBS, сотрудники ICE применяли перцовые баллончики и расталкивали протестующих.

Сотрудники канала утверждают, что видео инцидента со стрельбой распространяется среди местных жителей.

«Невозможно представить, чтобы эта женщина заслужила смерть за свои действия», - сказал один из очевидцев телеканалу. Эти свидетельства напрямую противоречат версии DHS о «таране» и «террористической атаке».

Именно эти кадры стали точкой перелома в общественном восприятии произошедшего и катализатором протестов.

Жесткий ответ города

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей выступил с эмоциональным и крайне резким заявлением, потребовав от ICE покинуть город:

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса. Сотрудник [ICE] безрассудно применил силу, что привело к смерти человека».

По словам Фрея, действия федеральных агентов не только не повышают безопасность, но и делают город опаснее. «Вы заявляете, что находитесь в этом городе ради какой-то безопасности, но вы делаете ровно противоположное <…>. Это на вашей совести, и именно вы обязаны уйти», — сказал Фрей.

Его выступление стало редким примером открытого и публичного конфликта между городскими властями и федеральным ведомством.

Позиция губернатора

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, представляющий Демократическую партию, также дистанцировался от оценок Вашингтона. Он сообщил в X, что видел видеозаписи инцидента, и пообещал расследование:

«Штат обеспечит проведение полного, справедливого и оперативного расследования, чтобы гарантировать ответственность и справедливость».

При этом Уолз сделал репост официального заявления DHS, сопроводив его призывом не поддаваться «пропагандистской машине», что лишь подчеркнуло глубину разногласий между уровнями власти.

Протесты и силовой ответ

После гибели Рене Николь Гуд в районе стрельбы начались стихийные акции протеста. По данным Fox News, в город были стянуты дополнительные силы полиции, а Национальная гвардия Миннесоты приведена в состояние повышенной готовности из-за опасений эскалации.

На митингах звучат обвинения в адрес ICE и федеральных властей. Протестующие указывают на то, что в ходе иммиграционной операции была убита гражданка США, а официальные заявления выглядят как попытка оправдать силовые действия задним числом. Протестующие вытесняют полицейских и агентов ICE из района, где произошел инцидент, забрасывают их снежками и атакуют служебные автомобили.

Сообщалось также о сожжении флага США - символическом жесте, который в Белом доме ранее предлагали криминализировать.

Неназванные чиновники ранее сообщили Associated Press (AP), что в агломерации Сент-Пола и Миннеаполиса в последние сутки проводится масштабное развертывание сотрудников ICE и агентства по расследованию внутренней безопасности (HSI).

По словам инсайдера, в Миннеаполис направлены до 2 тыс. агентов ICE и HSI, однако это число может измениться. Другие источники сообщили телеканалу, что в ходе «усиленной операции» могут быть задействованы до 600 агентов HSI и до 1,4 тыс. сотрудников ICE.

Трамп: «Жестоко и безжалостно»

Президент США Дональд Трамп встал на сторону ICE, прокомментировав произошедшее в Truth Social. Он заявил, что агент действовал в целях самообороны:

«Только что посмотрел видеоролик о событии, которое произошло в Миннеаполисе, штат Миннесота. Это ужасное зрелище. Кричащая женщина, очевидно, была профессиональным агитатором, а женщина за рулем вела себя очень некорректно, мешала и сопротивлялась, а затем жестоко, умышленно и безжалостно сбила сотрудника ICE, который, по-видимому, выстрелил в нее в целях самообороны», - указал он.

«Судя по прикрепленному видео, трудно поверить, что он жив, но сейчас он восстанавливается в больнице», - написал американский лидер. Он добавил, что ситуация будет изучена в полном объеме, но причиной таких инцидентов, по его мнению, является противодействие сторонников радикальных левых идей федеральным правоохранительным органам.

Критики указывают, что президент фактически вынес политический вердикт еще до завершения расследования.

Контекст: усиление рейдов ICE

Инцидент в Миннеаполисе произошел на фоне масштабных операций ICE по всей стране. Американская администрация с конца 2025 года проводит массовые задержания нелегальных мигрантов: только в декабре, по официальным данным, были задержаны более 400 человек.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и подчеркивал намерение провести «самую масштабную в американской истории операцию по депортации».

Миннеаполис и агломерация Сент-Пол - регион с крупнейшей в мире сомалийской диаспорой, что делает любые действия ICE здесь особенно чувствительными и взрывоопасными.

Аналогичные инциденты жестокого обращения со стороны сотрудников ICE и таможенной службы происходили и ранее. Так, 15 декабря прошлого года в Миннеаполисе агент Иммиграционной и таможенной службы протащил женщину по улице.

Эти эпизоды вызвали широкий общественный резонанс и стали частью более масштабной дискуссии о миграционной политике действующей администрации США. На этом фоне в конце декабря прошлого года у Белого дома собрались сотни человек, выступивших против политики президента Дональда Трампа. Многие участники акции приехали в Вашингтон из других штатов. Протестующие заявляли, что, по их мнению, Трамп «убивает демократию» и чрезмерно жёстко действует в отношении мигрантов.

Критика политики Белого дома звучит и со стороны отдельных политиков. Ранее избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пообещал после вступления в должность противостоять решениям президента. Он также подчеркнул, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов - построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и возглавляемым иммигрантом.

Между тем 5 декабря 2025 года администрация президента США заявила о необходимости положить конец эпохе массовой миграции и ужесточить контроль на границах. Эти положения были зафиксированы в опубликованной стратегии национальной безопасности США.

Город как зеркало кризиса

Сегодня Миннеаполис - это не просто место трагедии, а зеркало более широкой проблемы. Для федеральных властей произошедшее - оправданная «самооборона» и часть «борьбы за безопасность». Для города и тысяч протестующих - очередное доказательство того, что ICE действует агрессивно, игнорируя последствия и подрывая доверие общества.

Пока расследование продолжается, главный вопрос остается без ответа: где проходит граница между обеспечением правопорядка и силовым произволом и сколько еще подобных «операций» потребуется, прежде чем этот вопрос станет не политическим, а общенациональным.

В статье использованы материалы мировых новостных агентств и публикации в соцсетях.

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

