Азербайджанка покорила самую высокую вершину Южной Америки - ФОТО

Спасатель Особой службы спасения при министерстве по чрезвычайным ситуациям Сима Сафарова совершила техническое восхождение на Аконкагуа (6962 м) - самую высокую вершину Южной Америки.

Восхождение С.Сафаровой на Аконкагуа состоялось 19 января 2026 года по инициативе Федерации альпинизма Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Достигнув поставленной цели, С. Сафарова подняла на вершине Аконкагуа Государственный флаг Азербайджанской Республики, а также флаг МЧС.