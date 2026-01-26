 Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:28 - Сегодня
Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Кармен. История Хосе» - сценической интерпретации повести Проспера Мериме, выстроенной в формате психологической драмы.

В центре постановки - история Хосе, простого солдата, чья любовь к свободолюбивой и непокорной Кармен постепенно превращается в череду роковых решений. Спектакль развивается как внутренняя хроника героя - разговор о страсти, ревности и моменте, когда чувство начинает разрушать личность.

«Кармен. История Хосе» предлагает иной ракурс на классический сюжет - не как на миф о роковой женщине, а как на исследование человеческой зависимости от чувств, страха потери и попытки подчинить свободу другого человека.

В спектакле заняты народный артист Азербайджана Фуад Османов, заслуженные артисты Хаджар Агаева (звезда второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» - прим.ред.) и Мурад Мамедов, а также артисты театра: Саида Велибекова, Илькин Мехтиев, Фарид Гусейнов, Рашад Алияров, Сяма Велиева, Говхар Шахбанова, Диляра Назарова, Фидан Агавердиева и Сабина Асим.

Инсценировку осуществил Исмаил Иман, режиссёр-постановщик - Турал Мустафаев. Художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, композитор - Анар Юсуфов, хореограф - Камилла Алиева, автор пластического решения - Эльнур Исмаилзаде.

Подчеркнем, что постановка была тепло принята публикой, о чём свидетельствуют многочисленные отклики зрителей о премьера спектакля «Кармен. История Хосе» в социальных сетях.

Поделиться:
366

Актуально

Мнение

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для ...

Общество

Минздрав Азербайджана о риске появления в стране вируса Нипах

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Общество

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Lifestyle

Назван актёр, который заменит уволенного со скандалом Догукана Гюнгёра в «Kızılcık şerbeti» - ФОТО

Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО

«Bölmə»: Первый взгляд на новый сериал Эмиля Гулиева - ВИДЕО

Виктория Бекхэм впервые появилась на публике после скандала с сыном - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Эльшад Хосе сделал заявление после освобождения из-под ареста: «Всегда был против мата» - ВИДЕО

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» - СПИСОК

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане за оскорбления в прямом эфире арестовали пользователя TikTok

Сегодня, 18:57

S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

Сегодня, 18:50

Азербайджан экстрадировал в Молдову и Китай лиц, объявленных в международный розыск

Сегодня, 18:42

Вице-спикер Армении избран вице-президентом ПАСЕ

Сегодня, 18:30

ANAMA: Принимаются меры по доставке в Азербайджан тела скончавшегося в Малайзии сотрудника

Сегодня, 18:25

В Азербайджане утверждено положение о системе «Цифровые государственные финансы»

Сегодня, 18:18

Из сектора Газа в Израиль возвращено тело последнего заложника

Сегодня, 18:13

В Азербайджане воодятся штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

Сегодня, 18:03

В центре Баку у грузовика на ходу отлетели колеса

Сегодня, 17:56

В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

Сегодня, 17:53

Президент Азербайджана утвердил наказания за неуважение к обществу в соцсетях

Сегодня, 17:50

Пентагон рассекретил Стратегию национальной безопасности США на 2026 год: новые ориентиры глобальной политики

Сегодня, 17:47

Реализация проекта TRIPP обсуждена в парламенте Армении с представителями Конгресса США

Сегодня, 17:43

Мать отобрала у бывшего мужа детей и оставила их в салоне красоты

Сегодня, 17:25

В государственных театрах Азербайджана упразднена должность главного режиссера и не только

Сегодня, 17:23

В Азербайджане вводится штраф за призывы в интернете к занятию проституцией

Сегодня, 17:18

Жительница Баку заявила, что ей угрожает бывший возлюбленный - сын генерал-майора Новрузали Оруджева – ВИДЕО

Сегодня, 17:11

В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

Сегодня, 17:02

Президент Азербайджана утвердил новые штрафы за поджог пахотных земель

Сегодня, 16:52

В Баку произошел пожар в автосервисе - ВИДЕО

Сегодня, 16:48
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00