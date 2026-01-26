Звезда сериала «Əqrəb mövsümü» Хаджар Агаева перевоплотилась в Кармен - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Кармен. История Хосе» - сценической интерпретации повести Проспера Мериме, выстроенной в формате психологической драмы.

В центре постановки - история Хосе, простого солдата, чья любовь к свободолюбивой и непокорной Кармен постепенно превращается в череду роковых решений. Спектакль развивается как внутренняя хроника героя - разговор о страсти, ревности и моменте, когда чувство начинает разрушать личность.

«Кармен. История Хосе» предлагает иной ракурс на классический сюжет - не как на миф о роковой женщине, а как на исследование человеческой зависимости от чувств, страха потери и попытки подчинить свободу другого человека.

В спектакле заняты народный артист Азербайджана Фуад Османов, заслуженные артисты Хаджар Агаева (звезда второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» - прим.ред.) и Мурад Мамедов, а также артисты театра: Саида Велибекова, Илькин Мехтиев, Фарид Гусейнов, Рашад Алияров, Сяма Велиева, Говхар Шахбанова, Диляра Назарова, Фидан Агавердиева и Сабина Асим.

Инсценировку осуществил Исмаил Иман, режиссёр-постановщик - Турал Мустафаев. Художник-постановщик - Мустафа Мустафаев, композитор - Анар Юсуфов, хореограф - Камилла Алиева, автор пластического решения - Эльнур Исмаилзаде.

Подчеркнем, что постановка была тепло принята публикой, о чём свидетельствуют многочисленные отклики зрителей о премьера спектакля «Кармен. История Хосе» в социальных сетях.