Приняты меры в отношении девушки, гулявшей по Баку в полуобнаженном виде - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры девушки, прогуливающейся по улицам в Наримановском районе столицы в полуобнаженном виде.

Отметим, что грудь девушки была обнажена, что вызвало неоднозначную реакцию окружающих и обсуждения в социальных сетях.

Её действия были пресечены сотрудниками полиции, несшими службу на территории, после чего она была передана по соответствующей процедуре, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Было установлено, что девушка является жительницей Баку и состоит на учёте как пациентка с психоневрологическим заболеванием – в настоящее время с согласия её родителей она помещена в специализированную больницу.