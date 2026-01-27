EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN выпустил новую песню, первый официальный сингл из ожидаемого в марте 2026 англоязычного альбома Maybe Tomorrow, над которым он работал с легендарным продюсером, 16-кратным обладателем премии «Грэмми» Дэвидом Фостером.

Трек-лист состоит из 12 каверов на мировые хиты, среди них – You Are So Beautiful, It’s Impossible, Love Story и фиты с артистами, чей талант признан и любим публикой много лет: Amanda Holden, Andrea Corr, Richard Marx и Sheila E.

Альбом уже доступен для предзаказа по следующей ссылке.

Композиция Somethin' Stupid – это дуэт с британской актрисой и певицей Амандой Холден. Артисты записали хит из мировой классики в современной интерпретации. Известной песню сделали Фрэнк и Нэнси Синатра, позднее она получила новую жизнь в версии Робби Уильямса и Николь Кидман.

Somethin' Stupid в звучании EMIN’a и Аманды Холден сочетает в себе романтическую атмосферу оригинала и трендовые музыкальные элементы, предлагая слушателям свежий взгляд на знакомую мелодию.