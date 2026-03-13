Установлены новые цены на проезд в автобусах Баку и пригородных маршрутов - ОБНОВЛЕНО

В Баку изменение тарифов на проезд в автобусах осуществляется только на тех маршрутах, где внедрена система безналичной оплаты и эксплуатируются автобусы, отвечающие современным стандартам.

Как передает 1news.az, об этом сообщили APA в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Было отмечено, что под современными стандартами подразумеваются электрические автобусы, автобусы, работающие на сжатом природном газе (CNG), а также дизельные автобусы 2025 года выпуска. В Баку данное правило распространяется исключительно на автобусы, работающие на электричестве и технологии CNG.

Напомним, что сегодня были обнародованы обновленные тарифы на безналичную оплату проезда в автобусах Баку и пригородных маршрутов. Согласно обновленным данным, в связи с началом эксплуатации на ряде маршрутных линий автобусов, работающих на электричестве и технологии CNG, стоимость проезда повышена с 50 до 60 гяпиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, об этом стало известно сегодня.