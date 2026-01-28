AZTV запускает интеллектуальный проект, посвящённый истории Азербайджана - ВИДЕО

Телеканал AZTV готовит к запуску первый в своём роде проект, полностью посвящённый истории Азербайджана - интеллектуальное шоу «Tarixin oyunu» (Историческая игра).

Подчеркнем, что это первый подобный телевизионный проект в стране, целиком сосредоточенный на истории. Съёмки уже стартовали, а первые эфиры ожидаются в феврале. Программа будет выходить еженедельно.

Участники смогут побороться за главный приз - 10 000 манат, правильно ответив на 12 вопросов. Вопросы будут охватывать как историю Азербайджана, так и ключевые события мировой истории.

Основная цель шоу, ведущим которого выступает заслуженный артист Фирдовси Атакишиев - популяризация азербайджанской культуры и истории среди широкой аудитории.