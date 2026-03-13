Председатель ГЭЦ прокомментировала жалобы в связи со сложностью вопросов вступительного экзамена

Нельзя оценивать сложность экзамена, основываясь на публикациях в социальных сетях, заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Как сообщает Оxu.az, по её словам, иногда создаётся впечатление, что экзамен был трудным только из-за одного задания, хотя в тестовом блоке присутствуют и средние, и лёгкие вопросы.

Председатель ГЭЦ отметила, что ученики с низким уровнем фундаментальных знаний в младших классах, как правило, не могут улучшить свои результаты в дальнейшем. При этом отдельные репетиторы и курсы привлекают таких учеников, обещая высокие показатели. В итоге, если через два года ученик не набирает нужные баллы, ответственность часто пытаются переложить на сложность экзамена.

Аббасзаде подчеркнула, что родители могут примерно прогнозировать, сколько баллов их ребёнок сможет набрать в 11-м классе, исходя из результатов 9-го.

Она также отметила, что мнения о лёгкости или сложности экзамена часто различаются: одни участники смотрят тесты дома без учёта ограничений времени и психоэмоциональной нагрузки, и считают их лёгкими, тогда как реальные условия экзамена существенно влияют на результаты.