 Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:12 - Сегодня
Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

Жанр - драма, комедия, спорт (США)

Режиссер - Джош Сэфди

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Абель Феррара, Кото Кавагути, Фрэн Дрешер

Рейтинги: Кинопоиск – 7,8/10, IMDb – 8,2/10, Tomatometer – 93%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Молодой амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на всё ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного.

«НА ПОМОЩЬ!»

Жанр – триллер (США)

Режиссер - Сэм Рэйми

В главных ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Брюс Кэмпбелл, Деннис Хейсберт, Завьер Сэмюэл, Эмма Рэйми

Рейтинги: IMDb – 7,1/10, Tomatometer – 90%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса Брэдли Престона. Страдающая от его постоянных издевательств девушка находится на грани нервного срыва и уже готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только Линда и её босс.

«ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ»

Жанр - фантастика, боевик, триллер, приключения (Великобритания, США)

Режиссер - Рик Роман Во

В главных ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Ти Джэй Дженкенс, Тронд Фауса Аурвааг, Эмбер Роуз Рева, Джина Гангар, Антонио Де Лима, Питер Поликарпу

Рейтинги: IMDb – 5,5/10, Tomatometer – 51%, Кинопоиск – 5,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище.

«8118»

Жанр – триллер (Азербайджан)

Режиссер: Мурад Эме

В главных ролях: Эльшад Зарафатсыз, Мурад Эме

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Географ, получивший назначение из района в Баку, с помощью близкого друга заселяется в съёмный дом. После убийства, произошедшего в этом доме, появившиеся духи начинают выходить на контакт с учителем. Аномальные явления в доме, внезапные гости и встречающийся на пути маленький ребёнок передают герою скрытые послания. Но кто стоит за этими убийствами и почему духи не покидают дом? В этом психологическом триллере и фильме ужасов с неожиданной развязкой напряжение, страх и тревога не отпускают ни на мгновение.

«ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС»

Жанр - мультфильм, комедия, фантастика (Канада)

Режиссер - Ши Уэйгман

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Табита Сен-Жермен, Себастьян Биллингсли-Родригес, Энтони Болоньезе, Линдсей Гибсон, Рури Макдональд

Рейтинги: IMDb – 5,4/10, Tomatometer – 42%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Девятилетний Дэнни и его пёс Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Пудингу осуществить злодейский план по захвату мира.

Поделиться:
227

Актуально

Экономика

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой ...

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Общество

В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

Lifestyle

Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Италия призывает разрешить палестинскому исполнителю выступить на «Евровидении 2026»

Стали известны ведущие конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

«Здоровье начинается с души»: Нана Агамалиева прокомментировала слухи об анорексии - ВИДЕО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

«Bölmə»: Первый взгляд на новый сериал Эмиля Гулиева - ВИДЕО

EMIN презентовал первый сингл из будущего англоязычного альбома Maybe Tomorrow - ВИДЕО

Звезда сериала «Kızılcık şerbeti» покинул проект из-за употребления запрещенных веществ

Назван актёр, который заменит уволенного со скандалом Догукана Гюнгёра в «Kızılcık şerbeti» - ФОТО

Последние новости

На трассе Баку–Губа легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Сегодня, 16:26

Посольство США поздравило «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов – ФОТО

Сегодня, 16:18

На пересечении Тбилисского проспекта с улицами Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева будет реорганизовано дорожное движение – ВИДЕО

Сегодня, 15:58

Иранский сухогруз с экипажем на борту терпит бедствие у берегов Махачкалы

Сегодня, 15:43

Пашинян: Мы предпримем все законные меры для смещения Гарегина II с должности

Сегодня, 15:32

Суд оставил под стражей фактического владельца порта «Говсан»

Сегодня, 15:27

Пашинян вновь заявил о необходимости закрыть тему «Карабахского движения»

Сегодня, 15:20

В Масаллы родились тройняшки - ФОТО

Сегодня, 15:17

Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

Здание Губернаторской канцелярии в Гяндже: архитектурное и историческое наследие XIX века - ФОТО

Сегодня, 15:02

В Шамкире 32-летний стоматолог обручился с 13-летней девочкой

Сегодня, 14:50

Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военных в 2026 году

Сегодня, 14:37

Очередная группа переселенцев прибыла в село Мамедбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Пашинян: Армения и Азербайджан могут поставлять свои излишки электричества в третьи страны

Сегодня, 14:25

Азербайджан приступил к формированию единого энергокоридора с Турцией и Европой - ФОТО

Сегодня, 14:20

Видео гонок в соцсетях привело к задержанию лихачей - ВИДЕО

Сегодня, 14:17

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сегодня, 14:05

Погода на пятницу: В Баку ожидается туман

Сегодня, 14:03

Пашинян рассказал, с какими странами Армения обсуждает строительство новой АЭС

Сегодня, 14:00

«Деньги и продукты каждой семье»: мошенники используют «Рамазан» для обмана

Сегодня, 13:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48