Кино на неделю: Спортивная комедия про пинг⁠-⁠понг с Тимоти Шаламе и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

Жанр - драма, комедия, спорт (США)

Режиссер - Джош Сэфди

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Абель Феррара, Кото Кавагути, Фрэн Дрешер

Рейтинги: Кинопоиск – 7,8/10, IMDb – 8,2/10, Tomatometer – 93%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Молодой амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на всё ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного.

«НА ПОМОЩЬ!»

Жанр – триллер (США)

Режиссер - Сэм Рэйми

В главных ролях: Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Брюс Кэмпбелл, Деннис Хейсберт, Завьер Сэмюэл, Эмма Рэйми

Рейтинги: IMDb – 7,1/10, Tomatometer – 90%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Офисная сотрудница Линда ненавидит своего босса Брэдли Престона. Страдающая от его постоянных издевательств девушка находится на грани нервного срыва и уже готова уволиться, но всё же отправляется с ним в командировку. В результате авиакатастрофы единственными выжившими на необитаемом острове оказываются только Линда и её босс.

«ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ»

Жанр - фантастика, боевик, триллер, приключения (Великобритания, США)

Режиссер - Рик Роман Во

В главных ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Ти Джэй Дженкенс, Тронд Фауса Аурвааг, Эмбер Роуз Рева, Джина Гангар, Антонио Де Лима, Питер Поликарпу

Рейтинги: IMDb – 5,5/10, Tomatometer – 51%, Кинопоиск – 5,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище.

«8118»

Жанр – триллер (Азербайджан)

Режиссер: Мурад Эме

В главных ролях: Эльшад Зарафатсыз, Мурад Эме

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Географ, получивший назначение из района в Баку, с помощью близкого друга заселяется в съёмный дом. После убийства, произошедшего в этом доме, появившиеся духи начинают выходить на контакт с учителем. Аномальные явления в доме, внезапные гости и встречающийся на пути маленький ребёнок передают герою скрытые послания. Но кто стоит за этими убийствами и почему духи не покидают дом? В этом психологическом триллере и фильме ужасов с неожиданной развязкой напряжение, страх и тревога не отпускают ни на мгновение.

«ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС»

Жанр - мультфильм, комедия, фантастика (Канада)

Режиссер - Ши Уэйгман

В главных ролях: Оуэн Уилсон, Табита Сен-Жермен, Себастьян Биллингсли-Родригес, Энтони Болоньезе, Линдсей Гибсон, Рури Макдональд

Рейтинги: IMDb – 5,4/10, Tomatometer – 42%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Девятилетний Дэнни и его пёс Чарли, получивший суперспособности после похищения инопланетянами, пытаются помешать соседскому коту Пудингу осуществить злодейский план по захвату мира.