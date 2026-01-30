Низами Джафаров: «Азербайджанским писателям необходимы продюсеры»

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

В сессии принимает участие академик Низами Джафаров, который в ходе сессии затронул тему литературы, отметив, что писателям для продвижения необходимы продюсеры.

«Продажу книг и продвижение того или иного писателя следует осуществлять через продюсера. Сам писатель не может заниматься этим, не может сам продавать книги в магазине или на улице - всем этим следует заниматься продюсерам» - отметил Н.Джафаров.

Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.