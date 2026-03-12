 Умер актер сыгравший Макара Гусева из «Приключений Электроника» | 1news.az | Новости
Умер актер сыгравший Макара Гусева из «Приключений Электроника»

First News Media21:40 - Сегодня
В Одессе не стало актера Василия Скромного, который запомнился миллионам зрителей ролью хулигана Макара Гусева в культовом советском фильме "Приключения Электроника". Именно его герой с хрипловатым голосом и дерзким характером стал одним из самых ярких персонажей ленты, которую в 1980-х годах смотрели школьники.

О смерти сообщил его товарищ Виктор Деркач.

Василий Скромный родился в августе 1964 года в Одессе. В детстве он был активным и непоседливым парнем - в школе не слишком любил учебу, зато имел веселый и задиристый характер, из-за чего его родителей нередко вызывали в учебное заведение. Именно такой типаж и привлек внимание режиссера Константин Бромберг, который в 1979 году искал юных актеров для фильма "Приключения Электроника".

Скромный идеально подошел на роль рыжеволосого хулигана Макара Гусева. После выхода фильма на телевидении он быстро стал популярным среди подростков. Многие дети повторяли реплики его героя, а образ озорного школьника стал одним из самых любимых в ленте - для многих зрителей он казался даже ближе, чем главные персонажи.

После успеха "Приключений Электроника" Скромный снялся еще в нескольких кинопроектах - в частности в фильмах "Школа", "Третье измерение" и "Комбат". Он также учился в театральной школе при Одесской киностудии, однако актерская карьера впоследствии отошла на второй план.

Выросший в приморском городе в семье моряка, Василий решил связать жизнь с морем. После службы в армии в морской авиации он поступил в морское училище, а впоследствии работал боцманом. За годы работы успел побывать во многих странах мира - в частности в Южной Америке, Африке, Австралии и на Кубе.

Для нескольких поколений зрителей Василий Скромный навсегда останется тем самым рыжим парнем из фильма "Приключения Электроника" - харизматичным, громким и немного озорным героем, который стал символом детства 1980-х годов.

По словам близких, последние месяцы Скромный боролся с тяжелой болезнью. У врачей обнаружили у него онкологическое заболевание. После установления диагноза он проходил лечение в одесских больницах - курс химиотерапии, обследования и другие процедуры. Ситуацию осложнили проблемы с сердцем, которые возникли во время лечения.

Источник: intent.press

