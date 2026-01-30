Распространились слухи об объединении предметов литература и история в школах Азербайджана - ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В Азербайджанском национальном музее искусств завершилась информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

В сессии принимал участие советник министра культуры АР Адиля Керимли Джасарет Валехов, который прокомментировал в ходе сессии слухи о том, что в школах Азербайджана будут объединены предметы литература и история, в результате чего появится новый предмет культура.

«В Концепции не обозначено ничего подобного и такого быть не может, чтобы объединились какие-либо предметы», - заявил Дж.Валехов, отметив, что выпуском учебников по тому или иному предмету занимается не Министерство культуры, а Министерство науки и образования.