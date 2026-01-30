Озвучены ключевые направления развития искусства в рамках Концепции «Азербайджанская культура 2040»

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».

На сессии были озвучены основные направления деятельности в рамках данной концепции, связанные с искусством - они следующие:

- Продвижение взаимного развития азербайджанского искусства и мирового искусства, расширение международного культурного обмена через проект «Sənətkərlar Azərbaycanda» (Artists in Azerbaijan),

- Исследование и восстановление забытых и находящихся на грани забвения видов искусства,

- Совершенствование деятельности коллективов исполнительских искусств, создание коллективов, представляющих азербайджанскую культуру в современном формате (брендинг),

- Сохранение азербайджанской музыки.

Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.