Озвучены ключевые направления развития искусства в рамках Концепции «Азербайджанская культура 2040»
В Азербайджанском национальном музее искусств проходит информационная сессия для представителей СМИ, посвящённая презентации Концепции культуры Азербайджанской Республики «Азербайджанская культура - 2040».
На сессии были озвучены основные направления деятельности в рамках данной концепции, связанные с искусством - они следующие:
- Продвижение взаимного развития азербайджанского искусства и мирового искусства, расширение международного культурного обмена через проект «Sənətkərlar Azərbaycanda» (Artists in Azerbaijan),
- Исследование и восстановление забытых и находящихся на грани забвения видов искусства,
- Совершенствование деятельности коллективов исполнительских искусств, создание коллективов, представляющих азербайджанскую культуру в современном формате (брендинг),
- Сохранение азербайджанской музыки.
Напомним, что 14 января 2026 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».
Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.