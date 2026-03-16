 Штраф за пекинеса без намордника: в соцсетях обсуждают правила выгула собак в Азербайджане - ФОТО
Штраф за пекинеса без намордника: в соцсетях обсуждают правила выгула собак в Азербайджане - ФОТО

Джамиля Суджадинова13:32 - Сегодня
В последнее время в социальных сетях Азербайджана активно обсуждается тема штрафов, применяемых к владельцам собак во время выгула питомцев.

Пользователи публикуют личные истории, отмечая, что случаи привлечения к административной ответственности за выгул собак без намордника стали происходить заметно чаще. Подобные публикации вызывают оживленную дискуссию и обеспокоенность среди владельцев домашних животных, которые задаются вопросом о корректности применения существующих норм законодательства и о том, распространяются ли они на все породы собак без исключения.

Согласно постановлению Кабинета министров 3.1.1., касательно порядка содержания и выгула собак установлено:

«За выгул собак в местах общего пользования без поводка, а собак крупных пород - без намордника и поводка, предусматривается административная ответственность»

Основная цель этих правил заключается в обеспечении безопасности граждан и предотвращении возможных неприятных ситуаций.

Кроме того, в соответствии со статьей 290 Кодекса Административного правонарушения, в подобных случаях может применяться административный штраф в размере 200 манат;
При повторном нарушении же в размере 300 манат.

Однако обсуждение в социальных сетях во многом связано с тем, что на практике штрафы, по словам пользователей, иногда применяются не только к владельцам крупных собак, но и к хозяевам животных мелких пород. Именно этот момент вызывает наибольшее количество вопросов и становится предметом критики со стороны владельцев домашних питомцев.

Так, одна из пользовательниц поделилась в сети историей о том, что была оштрафована за выгул собаки без намордника, несмотря на то, что речь идет о пекинесе - породе, которая традиционно относится к категории мелких декоративных собак. Этот случай вызвал активное обсуждение, многие пользователи начали задаваться вопросом, насколько корректно требование о наморднике для подобных пород и соответствует ли оно самой логике действующего законодательства.

Стоит отметить, что пекинес - декоративная порода собак, выведенная много веков назад и исторически считавшаяся исключительно компаньонской. Взрослая собака этой породы, как правило, весит около 3–6 килограммов и отличается крайне небольшими размерами. В международной кинологической практике такие собаки относятся к категории мелких пород и не рассматриваются как потенциально опасные или способные представлять серьезную угрозу для окружающих.

Более того, ветеринарные специалисты нередко обращают внимание на то, что использование намордников для собак подобных пород может быть не только излишним, но и потенциально вредным. Пекинес относится к так называемым брахицефальным породам, собакам с укороченной мордой и специфическим строением дыхательных путей. Из-за этой анатомической особенности такие животные часто испытывают затруднения с дыханием, особенно в жаркую погоду или при физической активности.

Именно поэтому любые предметы, которые дополнительно ограничивают поступление воздуха или создают давление на морду животного, могут вызывать у таких собак стресс, перегрев и проблемы с дыханием. По этой причине требование обязательного намордника для собаки вроде пекинеса вызывает у многих владельцев недоумение и вопросы о целесообразности подобных мер.

При этом важно отметить, что в самом законодательстве формулировка касается именно крупных пород собак, для которых предусмотрено обязательное использование намордника и поводка при выгуле в общественных местах. Однако в действующих нормативных актах отсутствует четкое определение того, какие именно породы или параметры следует считать «крупными».

Между тем, в международной кинологической практике существует достаточно четкая система классификации собак по размеру. Как правило, породы условно делятся на три основные категории: мелкие, средние и крупные.

К мелким породам обычно относят собак весом до 10 килограммов и ростом в холке примерно до 30–35 сантиметров. Средние породы могут достигать веса примерно 10–25 килограммов и роста до 55 сантиметров. Крупные и гигантские породы, соответственно, превышают эти показатели и нередко весят 30 килограммов и более.

Такая классификация широко используется в кинологических организациях и ветеринарной практике по всему миру, поскольку размеры животного напрямую связаны с его физиологическими особенностями, поведением и потенциальным уровнем риска в общественных местах. Именно поэтому требования к условиям содержания и выгула нередко формируются с учетом этих факторов.

На этом фоне отсутствие четкой градации в национальном законодательстве становится одной из причин неоднозначного толкования правил на практике. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что без ясного определения категорий пород требования могут применяться одинаково как к крупным служебным собакам, так и к декоративным или средним породам, что вызывает вопросы о справедливости подобных решений.

На данный момент обсуждение данной темы в социальных сетях продолжается, и многие владельцы домашних животных выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. Пользователи отмечают, что вопрос требует более детального разъяснения и уточнения на законодательном уровне. По их мнению, нормы, регулирующие выгул собак, должны не только обеспечивать безопасность общества, но и учитывать объективные критерии классификации пород, а также физиологические особенности животных.

Актуально

Мнение

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Общество

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Общество

Посольство Азербайджана в Турции временно не будет оказывать консульские услуги ...

Xроника

На реставрацию мавзолея Момине-хатун выделено 9,566 млн манатов

Общество

Более 1800 абонентов в двух районах Азербайджана временно останутся без газа

«2006-ой год для нас начался с основания компании «PASHA Insurance»» - Мир Джамал Пашаев

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Посольство Азербайджана в Турции временно не будет оказывать консульские услуги - ПРИЧИНА

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО

В Баку будут построены еще 24 станции метро

Задержан водитель Ferrari, двигавшийся по автобусной полосе - ВИДЕО

Приняты меры в отношении девушки, гулявшей по Баку в полуобнаженном виде - ВИДЕО

Последние новости

Более 1800 абонентов в двух районах Азербайджана временно останутся без газа

Сегодня, 14:38

«2006-ой год для нас начался с основания компании «PASHA Insurance»» - Мир Джамал Пашаев

Сегодня, 14:35

«Не комментируем»: Песков о приезде нового лидера Ирана в РФ на лечение

Сегодня, 14:33

В Каспийском море произошло еще одно землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:28

Посольство Азербайджана в Турции временно не будет оказывать консульские услуги - ПРИЧИНА

Сегодня, 14:10

Джамшид Амиров назначен руководителем аппарата MİDA

Сегодня, 13:38

Штраф за пекинеса без намордника: в соцсетях обсуждают правила выгула собак в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 13:32

В Баку 53-летняя женщина скончалась во время родов

Сегодня, 13:23

В Израиле с 28 февраля из-за обстрелов госпитализировали 3,4 тыс. человек

Сегодня, 13:20

МИД Турции принял заявление по Крыму

Сегодня, 13:17

Капитан женской сборной Ирана по футболу также отказалась от убежища в Австралии

Сегодня, 13:15

Аслан Ахмадов о Баку и родном азербайджанском языке: «Иногда язык возвращает тебя в детство»

Сегодня, 13:10

В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек

Сегодня, 13:08

Румынская песня для «Евровидения 2026» вызвала скандал из-за провокационного подтекста - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

Министр: Текст нового проекта Конституции Армении уже готов

Сегодня, 13:00

Сегодня день памяти Энвера Гасанова: Последнее интервью народного артиста - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Обвиняемый в шпионаже в пользу Франции Мартин Райан приговорен к 10 годам тюрьмы

Сегодня, 12:52

Продолжается процесс эвакуации: Сегодня 4 гражданина Азербайджана эвакуированы из Ирана - ФОТО

Сегодня, 12:50

Арабские государства рассматривают идею создания общих вооруженных сил

Сегодня, 12:47

На реставрацию мавзолея Момине-хатун выделено 9,566 млн манатов

Сегодня, 12:43
Все новости
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22