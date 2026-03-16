Штраф за пекинеса без намордника: в соцсетях обсуждают правила выгула собак в Азербайджане - ФОТО

В последнее время в социальных сетях Азербайджана активно обсуждается тема штрафов, применяемых к владельцам собак во время выгула питомцев.

Пользователи публикуют личные истории, отмечая, что случаи привлечения к административной ответственности за выгул собак без намордника стали происходить заметно чаще. Подобные публикации вызывают оживленную дискуссию и обеспокоенность среди владельцев домашних животных, которые задаются вопросом о корректности применения существующих норм законодательства и о том, распространяются ли они на все породы собак без исключения.

Согласно постановлению Кабинета министров 3.1.1., касательно порядка содержания и выгула собак установлено:

«За выгул собак в местах общего пользования без поводка, а собак крупных пород - без намордника и поводка, предусматривается административная ответственность»

Основная цель этих правил заключается в обеспечении безопасности граждан и предотвращении возможных неприятных ситуаций.

Кроме того, в соответствии со статьей 290 Кодекса Административного правонарушения, в подобных случаях может применяться административный штраф в размере 200 манат;

При повторном нарушении же в размере 300 манат.

Однако обсуждение в социальных сетях во многом связано с тем, что на практике штрафы, по словам пользователей, иногда применяются не только к владельцам крупных собак, но и к хозяевам животных мелких пород. Именно этот момент вызывает наибольшее количество вопросов и становится предметом критики со стороны владельцев домашних питомцев.

Так, одна из пользовательниц поделилась в сети историей о том, что была оштрафована за выгул собаки без намордника, несмотря на то, что речь идет о пекинесе - породе, которая традиционно относится к категории мелких декоративных собак. Этот случай вызвал активное обсуждение, многие пользователи начали задаваться вопросом, насколько корректно требование о наморднике для подобных пород и соответствует ли оно самой логике действующего законодательства.

Стоит отметить, что пекинес - декоративная порода собак, выведенная много веков назад и исторически считавшаяся исключительно компаньонской. Взрослая собака этой породы, как правило, весит около 3–6 килограммов и отличается крайне небольшими размерами. В международной кинологической практике такие собаки относятся к категории мелких пород и не рассматриваются как потенциально опасные или способные представлять серьезную угрозу для окружающих.

Более того, ветеринарные специалисты нередко обращают внимание на то, что использование намордников для собак подобных пород может быть не только излишним, но и потенциально вредным. Пекинес относится к так называемым брахицефальным породам, собакам с укороченной мордой и специфическим строением дыхательных путей. Из-за этой анатомической особенности такие животные часто испытывают затруднения с дыханием, особенно в жаркую погоду или при физической активности.

Именно поэтому любые предметы, которые дополнительно ограничивают поступление воздуха или создают давление на морду животного, могут вызывать у таких собак стресс, перегрев и проблемы с дыханием. По этой причине требование обязательного намордника для собаки вроде пекинеса вызывает у многих владельцев недоумение и вопросы о целесообразности подобных мер.

При этом важно отметить, что в самом законодательстве формулировка касается именно крупных пород собак, для которых предусмотрено обязательное использование намордника и поводка при выгуле в общественных местах. Однако в действующих нормативных актах отсутствует четкое определение того, какие именно породы или параметры следует считать «крупными».

Между тем, в международной кинологической практике существует достаточно четкая система классификации собак по размеру. Как правило, породы условно делятся на три основные категории: мелкие, средние и крупные.

К мелким породам обычно относят собак весом до 10 килограммов и ростом в холке примерно до 30–35 сантиметров. Средние породы могут достигать веса примерно 10–25 килограммов и роста до 55 сантиметров. Крупные и гигантские породы, соответственно, превышают эти показатели и нередко весят 30 килограммов и более.

Такая классификация широко используется в кинологических организациях и ветеринарной практике по всему миру, поскольку размеры животного напрямую связаны с его физиологическими особенностями, поведением и потенциальным уровнем риска в общественных местах. Именно поэтому требования к условиям содержания и выгула нередко формируются с учетом этих факторов.

На этом фоне отсутствие четкой градации в национальном законодательстве становится одной из причин неоднозначного толкования правил на практике. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что без ясного определения категорий пород требования могут применяться одинаково как к крупным служебным собакам, так и к декоративным или средним породам, что вызывает вопросы о справедливости подобных решений.

На данный момент обсуждение данной темы в социальных сетях продолжается, и многие владельцы домашних животных выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. Пользователи отмечают, что вопрос требует более детального разъяснения и уточнения на законодательном уровне. По их мнению, нормы, регулирующие выгул собак, должны не только обеспечивать безопасность общества, но и учитывать объективные критерии классификации пород, а также физиологические особенности животных.