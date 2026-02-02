Леди Гага, Сабрина Карпентер, Майли Сайрус и другие звезды на красной дорожке «Грэмми 2026» - ФОТО

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии «Грэмми», где американская Национальная академия искусств и науки звукозаписи объявила победителей 2026 года.

Как и на всех крупных мероприятиях подобного масштаба, церемония началась с прохода звезд по красной дорожке: артисты, музыканты и знаменитости появлялись перед камерами, общались с прессой и демонстрировали свои наряды.

Репортаж с красной дорожки, опубликованный на сайте Entertainment Weekly, представлен для просмотра ниже.

ЛЕДИ ГАГА

ДЖАСТИН И ХЕЙЛИ БИБЕР

БИЛЛИ АЙЛИШ

KAROL G

BAD BUNNY

МАЙЛИ САЙРУС

САБРИНА КАРПЕНТЕР

TYLA

ROSE

БЕНСОН БУН

Фото: Getty, WireImage