Леди Гага, Сабрина Карпентер, Майли Сайрус и другие звезды на красной дорожке «Грэмми 2026» - ФОТО
В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии «Грэмми», где американская Национальная академия искусств и науки звукозаписи объявила победителей 2026 года.
Как и на всех крупных мероприятиях подобного масштаба, церемония началась с прохода звезд по красной дорожке: артисты, музыканты и знаменитости появлялись перед камерами, общались с прессой и демонстрировали свои наряды.
Репортаж с красной дорожки, опубликованный на сайте Entertainment Weekly, представлен для просмотра ниже.
ЛЕДИ ГАГА
ДЖАСТИН И ХЕЙЛИ БИБЕР
БИЛЛИ АЙЛИШ
KAROL G
BAD BUNNY
МАЙЛИ САЙРУС
САБРИНА КАРПЕНТЕР
TYLA
ROSE
БЕНСОН БУН
Фото: Getty, WireImage
310