Объявлены лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2026» - СПИСОК

Феликс Вишневецкий11:52 - Сегодня
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми-2026», одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии.

Ежегодно Академия звукозаписи отмечает выдающихся артистов, продюсеров и композиторов, чьи работы оказали значительное влияние на современную музыку. Церемония традиционно начинается с прохода звезд по красной дорожке, а затем продолжается вручением наград в различных номинациях - от поп- и рок-музыки до хип-хопа и классики. «Грэмми» считается эталоном профессионального признания, и победа в любой категории - это знак уважения коллег и признание музыкального мастерства на мировом уровне.

Основные победители

Альбом года - «Debí Tirar Más Fotos» - Bad Banny

Запись года - Luther - Кендрик Ламар, SZA

Песня года - Wildflower - Билли Айлиш

Лучший новый артист - Оливия Дин

Лучший рэп-альбом - GNX - Кендрик Ламар

Лучший поп-вокальный альбом - MAYHEM - Леди Гага

Поп и танцевальная музыка:

Поп-соло исполнение - Лола Янг

Поп-исполнение дуэтом или группой - Леди Гага и Бруно Марс

Поп-танцевальная запись - Doechii

Танцевальный/электронный альбом - FKA Twigs

Рок, метал и альтернативная сцена:

Рок-исполнение – Yungblud

Рок-песня – Nine Inch Nails

Рок-альбом – Turnstile

Метал-исполнение - Spiritbox

Альтернативный альбом - The Cure

R&B и рэп:

R&B-исполнение - Келани

R&B-песня - Келани

рэп-исполнение - Кендрик Ламар

рэп-песня - Кендрик Ламар

Кантри:

Кантри-соло исполнение - Крис Стэплтон;

Кантри-исполнение дуэтом или группой – Шабузи и Джелли Ролл;

Кантри-песня – Тайлер Чайлдерс;

Традиционный кантри-альбом – Зак Топ;

Современный кантри-альбом – Зак Брайан.

Латинская и мировая музыка:

Латино-поп-альбом – Наталия Лафуркаде;

Латино-рок или альтернативный альбом – Ca7riel и Пако Аморосо;

альбом мексиканской музыки – Карин Леон;

Альбом мировой музыки – Каетану Велозу и Мария Бетания;

Регги-альбом – Кезнамди.

Кино и видео:

музыкальный фильм - Questlove.

саундтрек к визуальному произведению - Sinners.

