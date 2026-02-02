Объявлены лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2026» - СПИСОК
В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми-2026», одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии.
Ежегодно Академия звукозаписи отмечает выдающихся артистов, продюсеров и композиторов, чьи работы оказали значительное влияние на современную музыку. Церемония традиционно начинается с прохода звезд по красной дорожке, а затем продолжается вручением наград в различных номинациях - от поп- и рок-музыки до хип-хопа и классики. «Грэмми» считается эталоном профессионального признания, и победа в любой категории - это знак уважения коллег и признание музыкального мастерства на мировом уровне.
Основные победители
Альбом года - «Debí Tirar Más Fotos» - Bad Banny
Запись года - Luther - Кендрик Ламар, SZA
Песня года - Wildflower - Билли Айлиш
Лучший новый артист - Оливия Дин
Лучший рэп-альбом - GNX - Кендрик Ламар
Лучший поп-вокальный альбом - MAYHEM - Леди Гага
Поп и танцевальная музыка:
Поп-соло исполнение - Лола Янг
Поп-исполнение дуэтом или группой - Леди Гага и Бруно Марс
Поп-танцевальная запись - Doechii
Танцевальный/электронный альбом - FKA Twigs
Рок, метал и альтернативная сцена:
Рок-исполнение – Yungblud
Рок-песня – Nine Inch Nails
Рок-альбом – Turnstile
Метал-исполнение - Spiritbox
Альтернативный альбом - The Cure
R&B и рэп:
R&B-исполнение - Келани
R&B-песня - Келани
рэп-исполнение - Кендрик Ламар
рэп-песня - Кендрик Ламар
Кантри:
Кантри-соло исполнение - Крис Стэплтон;
Кантри-исполнение дуэтом или группой – Шабузи и Джелли Ролл;
Кантри-песня – Тайлер Чайлдерс;
Традиционный кантри-альбом – Зак Топ;
Современный кантри-альбом – Зак Брайан.
Латинская и мировая музыка:
Латино-поп-альбом – Наталия Лафуркаде;
Латино-рок или альтернативный альбом – Ca7riel и Пако Аморосо;
альбом мексиканской музыки – Карин Леон;
Альбом мировой музыки – Каетану Велозу и Мария Бетания;
Регги-альбом – Кезнамди.
Кино и видео:
музыкальный фильм - Questlove.
саундтрек к визуальному произведению - Sinners.