 XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:15 - Сегодня
XIII Глобальный Бакинский Форум, проходивший с 12 по14 марта, завершил свою работу.

Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоялась во дворце Гюлистан при участии президента Ильхама Алиева.

В первый день мероприятия участники провели панельные дискуссии на темы "Глобальная безопасность и баланс сил: Уважение к международному праву, новые вопросы, новые вызовы", "Многосторонность в кризисе: Новый взгляд на глобальное сотрудничество" и "ООН в свое 80-летие".

Во второй день форума, 13 марта, дискуссии были посвящены таким актуальным темам, как глобальное управление, изменение климата, международные транспортные маршруты и перспективы развития Африканского континента.

Сегодня же участники обсудили такие темы, как "Искусственный интеллект, управление и этика инноваций", "Глобальное сотрудничество в области жилья: Перспективы для WUF13" и "На пути к реструктуризации международной системы".

На этом форум официально завершился. На 15 марта запланировано проведение дополнительных тематических сессий.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум уже на протяжении многих лет является важной платформой для обсуждения глобальных проблем, продвижения политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Мероприятие, проводимое по инициативе Международного центра Низами Гянджеви, объединяет высокопоставленных лидеров и уполномоченных лиц из различных стран, внося вклад в развитие диалога и сотрудничества для решения глобальных вызовов.

09:15

Начался третий день XIII Глобального Бакинского форума.

Сегодня участники проведут обсуждения на темы "Искусственный интеллект", "Этика управления и инноваций", "Глобальное сотрудничество в сфере жилья: перспективы для WUF13", "К реструктуризации международной системы".

Напомним, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.

Источник: Report

Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Актуальность месседжей официального Баку на фоне мирового энергетического ...

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ

Спецпредставитель ЕС: Азербайджан играет важную роль в системе безопасности Европы

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 38 человек — ОБНОВЛЕНО

Завершился визит в Баку Жельки Цвиянович

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Минобороны Азербайджана осудил ракетную атаку Ирана против Турции

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана и Турции провели переговоры в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

МИД России прокомментировал атаку иранских дронов на Нахчыван

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22