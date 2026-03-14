XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

XIII Глобальный Бакинский Форум, проходивший с 12 по14 марта, завершил свою работу.

Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоялась во дворце Гюлистан при участии президента Ильхама Алиева.

В первый день мероприятия участники провели панельные дискуссии на темы "Глобальная безопасность и баланс сил: Уважение к международному праву, новые вопросы, новые вызовы", "Многосторонность в кризисе: Новый взгляд на глобальное сотрудничество" и "ООН в свое 80-летие".

Во второй день форума, 13 марта, дискуссии были посвящены таким актуальным темам, как глобальное управление, изменение климата, международные транспортные маршруты и перспективы развития Африканского континента.

Сегодня же участники обсудили такие темы, как "Искусственный интеллект, управление и этика инноваций", "Глобальное сотрудничество в области жилья: Перспективы для WUF13" и "На пути к реструктуризации международной системы".

На этом форум официально завершился. На 15 марта запланировано проведение дополнительных тематических сессий.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум уже на протяжении многих лет является важной платформой для обсуждения глобальных проблем, продвижения политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Мероприятие, проводимое по инициативе Международного центра Низами Гянджеви, объединяет высокопоставленных лидеров и уполномоченных лиц из различных стран, внося вклад в развитие диалога и сотрудничества для решения глобальных вызовов.

09:15

Начался третий день XIII Глобального Бакинского форума.

Сегодня участники проведут обсуждения на темы "Искусственный интеллект", "Этика управления и инноваций", "Глобальное сотрудничество в сфере жилья: перспективы для WUF13", "К реструктуризации международной системы".

