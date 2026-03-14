Умер известный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

Известный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас (Jürgen Habermas) умер в возрасте 96 лет.

Об этом сообщил издательский дом Suhrkamp Verlag со ссылкой на его родственников. По его данным, Хабермас скончался в субботу, 14 марта, в городе Штарнберг в Баварии.

Юрген Хабермас - один из наиболее влиятельных политических и социальных мыслителей второй половины XX века, создатель концепций коммуникативного действия и этики дискурса. Он принадлежит ко второму поколению теоретиков знаменитой Франкфуртской школы - ответвления неомарксизма, критиковавшего современное общество. На протяжении десятилетий участвовал в ключевых общественных и политических дискуссиях.

Хабермас родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе. Изучал философию, историю, психологию, немецкую литературу и экономику в Гёттингене, Цюрихе и Бонне. Еще студентом он писал статьи для различных газет и журналов. Получив кандидатскую степень, он продолжил работать как внештатный журналист.

В 1962 году была опубликована его докторская диссертация "Структурные изменения общественности" (Strukturwandel der Öffentlichkeit). Основным трудом Хабермаса считается вышедшая в 1981 году книга "Теория коммуникативного действия" (Theorie des kommunikativen Handelns), в которой он развивал идеи о роли рационального диалога в демократическом обществе.

Юрген Хабермас преподавал философию и социологию в университете Франкфурта-на-Майне. За свою обширную деятельность, в том числе международную, а также свою приверженность демократии и общественному сознанию он был удостоен многочисленных наград, в том числе премии Теодора Адорно (Theodor-W.-Adorno-Preis), литературной премии имени Ганса и Софии Шолль (Geschwister-Scholl-Preis), Премии мира немецких книготорговцев и Киотской премии.