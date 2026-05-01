Кямаледдин Гейдаров провёл служебное совещание в МЧС НАР - ФОТО - ВИДЕО

30 апреля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики под руководством министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось служебное совещание.

Как сообщили в МЧС, в совещании, прошедшем с участием руководителей соответствующих структур Министерства по чрезвычайным ситуациям НАР, были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью ведомства.

На совещании министр Кямаледдин Гейдаров отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева материально-техническая база МЧС Нахчыванской Автономной Республики постоянно обновляется в соответствии с требованиями времени и динамикой развития технологий, и именно благодаря этому успешно ведётся борьба с возникающими чрезвычайными ситуациями.

Выслушав доклады руководителей структур, министр затронул вопросы, требующие решения в направлении дальнейшего совершенствования деятельности МЧС Нахчыванской Автономной Республики, и дал соответствующие поручения.

В тот же день министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров также осмотрел пять новых пожарных автомобилей марки «МАЗ», приобретённых для МЧС Нахчыванской Автономной Республики, и на месте ознакомился с их тактико-техническими характеристиками.