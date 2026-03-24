Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные выборы на Украине и выразили свою позицию по этому вопросу, сообщает ТАС С .

Как подчеркнули в российской администрации, любые выборы на Украине не будут иметь легитимности, если они проводятся под давлением внешних сил и без широкого участия всех регионов страны. В Кремле отметили, что вопросы государственного строя и политических процессов должны решаться исключительно с учётом интересов граждан Украины, а не в рамках диктата извне.

Российские официальные лица также заявили, что они внимательно следят за политической ситуацией на Украине и призывают международное сообщество учитывать реальные настроения жителей страны при оценке любых избирательных инициатив.