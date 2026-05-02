Азербайджан посетит министр энергетики Молдовы

Сотрудничество в сфере энергетики между Азербайджаном и Молдовой является приоритетом двусторонней повестки.

Об этом заявил Report посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

"Это (энергетика - ред.) безусловно приоритет нашей двусторонней повестки, о чем свидетельствуют регулярные визиты руководства министерства энергетики на заседания по Южному газовому коридору (ЮГК)", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Молдова будет представлена на бакинской энергетической неделе в июне на уровне министра энергетики Дорина Жунгиету.

"Такие тесные контакты безусловно придают особый импульс двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Азербайджан - партнер которому можно доверять в вопросах укрепления энергосотрудничества", - отметил дипломат.

По словам посла, с учетом ситуации на Ближнем Востоке сотрудничество с Азербайджаном в энергетике носит стабильный характер.

Посол добавил, что Азербайджан становится все более важным участником энергобезопасности не только на региональном, но и на международном уровне.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур, который начался 1 мая, принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.