В Загатале волк напал на жителя села в его собственном дворе

В Загатале волк напал на село и нанес тяжелые ранения 47-летнему мужчине.

По сообщению северо-западного бюро агентства «Report», инцидент произошел сегодня утром в селе Ахахдере, входящем в административно-территориальную единицу села Джар.

Житель села Айдын Гурбанов столкнулся с волком на приусадебном участке своего дома. Хищник напал на мужчину, причинив ему многочисленные травмы. С помощью близких пострадавшему удалось вырваться из лап зверя. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение Загатальской центральной районной больницы.

А. Гурбанову диагностировали открытые раны различных частей тела, его лечение продолжается в больнице.