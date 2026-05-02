DPA: Мерц не поедет в Армению

Канцлер Германии Фридрих Мерц не поедет 4 мая в Армению на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором принимают участие около 50 государств.

Таким образом, восьмой по счету саммит ЕПС впервые пройдет без главы немецкого правительства, пишет агентство DPA.

"Канцлер ФРГ не может совершить поездку в связи с другими обязательствами", - заявила представитель правительства Германии в ответ на запрос агентства DPA. "Канцлер ФРГ уже принимал участие в двух встречах ЕПС и находится в активном контакте со многими участниками", - добавила она. Кто будет представлять главу немецкого кабмина, пока не решено.

Мерц 4 мая примет участие в заседании президиума ХДС в Берлине. О других публичных мероприятиях с участием канцлера ФРГ пресс-служба правительства пока не сообщала.

