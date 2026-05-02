В Товузском районе мужчина погиб от отравления угарным газом

В Товузе зафиксирован факт отравления.

По сообщению местного бюро АПА, инцидент произошел в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района.

Житель села Р. Гусейнов (1953 года рождения) скончался от отравления угарным газом в подсобном строении во дворе своего дома.

Его тело было передано в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. По факту проводится расследование.