В Товузском районе мужчина погиб от отравления угарным газом
В Товузе зафиксирован факт отравления.
По сообщению местного бюро АПА, инцидент произошел в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района.
Житель села Р. Гусейнов (1953 года рождения) скончался от отравления угарным газом в подсобном строении во дворе своего дома.
Его тело было передано в районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения обследования.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. По факту проводится расследование.
