В МИД Ирана призвали общественность в США потребовать привлечения к ответственности за войну

Не подлежит сомнению, что «война по выбору» администрации США против Ирана была явным, неспровоцированным актом агрессии, написал в соцсети Х официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«У американской общественности есть как неоспоримое право, так и священный долг потребовать от своих правящих властей привлечения к ответственности за ведение этой незаконной войны против народа Ирана и за все зверства, совершенные во время войны», - отметил Багаи.