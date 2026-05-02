Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетит Ереван

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представит свою страну на 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая в столице Армении — Ереване.

По сообщению агентства «Анадолу», на саммите под девизом «Созидание будущего: единство и стабильность в Европе» будут обсуждаться вопросы укрепления демократической устойчивости, развития взаимосвязей, а также расширения сотрудничества в сферах экономики и энергетической безопасности.

Согласно информации, в повестку дня встречи также войдут последние события в регионе и глобальные проблемы.

Стоит отметить, что визит Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.