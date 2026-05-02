ММ: Проармянские круги пытаются нанести удар по хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

Проармянские круги пытаются нанести удар по продолжающемуся хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и испортить межгосударственные отношения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам относительно информационной кампании против Азербайджана, проводимой проармянскими кругами.

В заявлении отмечается, что в последние дни наблюдается осуществление кампании дезинформации, направленной против Азербайджана, а также мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном. В ходе мониторингов, проведенных комиссией в рамках своих полномочий, было установлено, что кампания ведется целенаправленно и вокруг единых тезисов армянскими лоббистскими организациями, действующими в различных странах мира, иностранными гражданами, обладающими определенным авторитетом и должностями, а также средствами массовой информации.

Подчёркнуто, что армянские лоббистские организации на этот раз вели кампанию по очернению, выбрав иную тактику — создавая ажиотаж вокруг ряда вопросов, в том числе так называемого «геноцида», «военнопленных» и строений в городе Ханкенди.

В то же время выявлены факты предоставления тезисов участникам через закрытые каналы, электронную почту и зашифрованные платформы обмена сообщениями, чтобы действия не выглядели как скоординированная кампания.

В данной деятельности особой активностью отличились армянские лоббистские организации, базирующиеся в Соединенных Штатах Америки, Европе и России. Анализ кампании в социальной сети X за последнюю неделю показал, что в рамках кампании дезинформации через 130 различных аккаунтов было сделано более 220 публикаций, и в общей сложности зафиксировано около 1 миллиона взаимодействий. Публикации в основном распространялись со страниц блогеров армянского происхождения, армянских новостных сайтов, а также проармянских иностранных блогеров и активистов.

Кроме того, статьи на основе аналогичных тезисов были опубликованы в ряде не очень авторитетных онлайн-изданий, расположенных в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Бельгия, Польша, Италия, Мексика, Испания, Грузия, Израиль, Ватикан, Греция, Индия, Россия, Армения и других. Факты, установленные комиссией, еще раз доказывают, что эти круги, ставящие личные цели превыше всего и в свое время получавшие высокие дивиденды от конфликта, пытаются нанести удар по продолжающемуся хрупкому мирному процессу и испортить межгосударственные отношения, используя все средства, включая услуги своих ставленников в парламентах зарубежных стран, мэров ряда городов, а также лиц, занимающих определенные должности в настоящее время или в прошлом.