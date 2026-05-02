ВС Ирана заявили о вероятности возобновления войны с США и Израилем

Вооруженные силы Ирана заявили, что вероятно возобновление американо-израильской войны в стране, поскольку «факты свидетельствуют о том, что США не привержены каким-либо соглашениям или договорам», сообщает Fars.

«Действия и заявления официальных лиц США в первую очередь ориентированы на СМИ и направлены, во-первых, на предотвращение падения цен на нефть, а во-вторых, на то, чтобы выпутаться из созданной ими неразберихи», - говорится в заявлении заместителя военного штаба Мохаммада Джафара Асади.

«Вооруженные силы полностью готовы к любым новым авантюрам или глупостям со стороны американцев», - добавил Асади.