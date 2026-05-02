Путин разрешил таможенным органам сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий таможенные органы полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь таможенники смогут пресекать работу дронов в случае нападения или угрозы нападения на объекты ведомства, передаёт «Коммерсантъ».

Сотрудникам таможни разрешается подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на пульты, а также повреждать и уничтожать сами аппараты. Речь идет о любых автоматизированных беспилотных комплексах — воздушных, подводных, надводных, а также о беспилотных транспортных средствах.

Порядок принятия решений и перечень уполномоченных должностных лиц определит федеральный орган исполнительной власти в сфере таможенного дела. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

1news TV

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

