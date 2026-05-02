СМИ: Армения и Индия обсуждают совместную разработку военной техники

На этой неделе Индия и Армения сделали еще один важный шаг в расширении своих оборонных отношений: первый заместитель министра обороны Армении и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эдвард Асрян провел переговоры на высоком уровне с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом, главным маршалом авиации А.П. Сингхом и министром обороны Раджешем Кумаром Сингхом, сообщает The Indian Express.

Обсуждения были сосредоточены на совместной разработке военной техники, модернизации вооруженных сил и углублении стратегического сотрудничества.

В заявлении Объединенного штаба обороны Индии (IDS) говорится, что обе стороны изучили «возможности создания совместных предприятий в области разработки военной техники», что указывает на переход от традиционных отношений покупатель-продавец к совместной разработке и партнерству в области местного производства.

Предполагается, что Армения изучает варианты производства или интеграции отдельных оборонных систем индийского производства внутри страны в рамках своей более широкой модернизации военно-промышленного комплекса.

«Также достоверно известно, что переговоры проходят на фоне продолжительных переговоров о стоимости приобретения Арменией индийской тактической квазибаллистической ракетной системы класса «земля-земля» Pralay», - пишет индийское СМИ.

Источники сообщили, что любая сделка должна соответствовать индийской системе экспортного контроля за специальными химическими веществами, организмами, материалами, оборудованием и технологиями (SCOMET) и режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), в соответствии с которыми экспортные варианты корректируются в соответствии с международными обязательствами.

Если соглашение будет окончательно подписано, оно ознаменует собой значительное расширение двусторонних оборонных связей за счет существующего сотрудничества в области артиллерии, противовоздушной обороны и наблюдения в области стратегических ударов и станет одним из самых значительных достижений Индии в области экспорта ракет высокого класса.

Источники также сообщили, что отдельные переговоры генерал-лейтенанта Асряна с главным маршалом авиации А.П. Сингхом были посвящены многоуровневой архитектуре противовоздушной обороны, повышению боеспособности истребителей и защите от беспилотных летательных аппаратов и ракетных угроз.

Были также обсуждены более широкие требования к модернизации вооруженных сил, и, как стало известно, Армения рассматривает возможность создания индийской ракеты класса «воздух-воздух» Astra MK1 дальнобойного действия и возможной модернизации своего парка истребителей Су-30СМ.

Армения стала одним из крупнейших зарубежных покупателей индийских оборонных систем, объем контрактов оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что общая стоимость будет расти по мере согласования дополнительных заказов.

Армения закупала в Индии комплектные системы вооружения для передовой, в том числе многоствольные ракетные установки Pinaka, зенитно-ракетные комплексы Akash, радары обнаружения оружия Swathi, платформы для борьбы с беспилотниками, реактивные снаряды, боеприпасы и сопутствующее вспомогательное оборудование.

Этот визит также последовал за поездкой генерала Анила Чаухана в Армению в феврале этого года, что стало первым известным официальным визитом индийского военного министра, подчеркивающим сохраняющуюся динамику в двустороннем оборонном сотрудничестве.

