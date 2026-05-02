 СМИ: Армения и Индия обсуждают совместную разработку военной техники | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: Армения и Индия обсуждают совместную разработку военной техники

First News Media14:10 - 02 / 05 / 2026
СМИ: Армения и Индия обсуждают совместную разработку военной техники

На этой неделе Индия и Армения сделали еще один важный шаг в расширении своих оборонных отношений: первый заместитель министра обороны Армении и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эдвард Асрян провел переговоры на высоком уровне с начальником штаба обороны генералом Анилом Чауханом, главным маршалом авиации А.П. Сингхом и министром обороны Раджешем Кумаром Сингхом, сообщает The Indian Express.

Обсуждения были сосредоточены на совместной разработке военной техники, модернизации вооруженных сил и углублении стратегического сотрудничества.

В заявлении Объединенного штаба обороны Индии (IDS) говорится, что обе стороны изучили «возможности создания совместных предприятий в области разработки военной техники», что указывает на переход от традиционных отношений покупатель-продавец к совместной разработке и партнерству в области местного производства.

Предполагается, что Армения изучает варианты производства или интеграции отдельных оборонных систем индийского производства внутри страны в рамках своей более широкой модернизации военно-промышленного комплекса.

«Также достоверно известно, что переговоры проходят на фоне продолжительных переговоров о стоимости приобретения Арменией индийской тактической квазибаллистической ракетной системы класса «земля-земля» Pralay», - пишет индийское СМИ.

Источники сообщили, что любая сделка должна соответствовать индийской системе экспортного контроля за специальными химическими веществами, организмами, материалами, оборудованием и технологиями (SCOMET) и режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), в соответствии с которыми экспортные варианты корректируются в соответствии с международными обязательствами.

Если соглашение будет окончательно подписано, оно ознаменует собой значительное расширение двусторонних оборонных связей за счет существующего сотрудничества в области артиллерии, противовоздушной обороны и наблюдения в области стратегических ударов и станет одним из самых значительных достижений Индии в области экспорта ракет высокого класса.

Источники также сообщили, что отдельные переговоры генерал-лейтенанта Асряна с главным маршалом авиации А.П. Сингхом были посвящены многоуровневой архитектуре противовоздушной обороны, повышению боеспособности истребителей и защите от беспилотных летательных аппаратов и ракетных угроз.
Были также обсуждены более широкие требования к модернизации вооруженных сил, и, как стало известно, Армения рассматривает возможность создания индийской ракеты класса «воздух-воздух» Astra MK1 дальнобойного действия и возможной модернизации своего парка истребителей Су-30СМ.

Армения стала одним из крупнейших зарубежных покупателей индийских оборонных систем, объем контрактов оценивается более чем в 1,5 миллиарда долларов. Ожидается, что общая стоимость будет расти по мере согласования дополнительных заказов.

Армения закупала в Индии комплектные системы вооружения для передовой, в том числе многоствольные ракетные установки Pinaka, зенитно-ракетные комплексы Akash, радары обнаружения оружия Swathi, платформы для борьбы с беспилотниками, реактивные снаряды, боеприпасы и сопутствующее вспомогательное оборудование.

Этот визит также последовал за поездкой генерала Анила Чаухана в Армению в феврале этого года, что стало первым известным официальным визитом индийского военного министра, подчеркивающим сохраняющуюся динамику в двустороннем оборонном сотрудничестве.

Источник: news.am

Поделиться:
468

Актуально

Общество

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Общество

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ...

Политика

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ...

В мире

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Трамп подтвердил переговоры с Путиным и Зеленским по Украине

В столичном бизнес-центре возникло задымление - ФОТО - ВИДЕО

Роскомнадзор проверяет «Россию 1» из-за ругательств Соловьева в адрес Бони

Замеченная в Ереване «зебра» оказалась окрашенным ослом - ВИДЕО

Последние новости

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:50

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

Сегодня, 17:32

Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки

Сегодня, 17:11

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Сегодня, 16:40

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:10

МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции

Сегодня, 16:00

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Сегодня, 15:40

В Нахчыван прибыла делегация религиозных деятелей Турции и Грузии

Сегодня, 15:15

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 15:00

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Сегодня, 14:31

Узбекистан и Азербайджан проведут геологоразведочные работы на месторождениях драгметаллов

Сегодня, 14:10

В Индии слон насмерть затоптал мужчину - ВИДЕО

Сегодня, 13:58

71% немцев не поддерживают политику канцлера Фридриха Мерца

Сегодня, 13:43

В Барде произошло массовое ДТП из-за разлитого на дорогу масла - ВИДЕО

Сегодня, 13:28

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Самолет, следовавший из Новосибирска в Баку, совершил экстренную посадку в Казахстане

Сегодня, 12:58

Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции.

Сегодня, 12:42

Axios: Война США и Ирана спровоцировала "глубокий раскол" между ОАЭ и Саудовской Аравией

Сегодня, 11:59

Марко Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в Майами - ВИДЕО

Сегодня, 11:44
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50