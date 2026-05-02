Туск назвал решение США вывести войска из Германии катастрофой

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал катастрофической тенденцией решение о выводе из Германии 5 тысяч военнослужащих армии США.

Ранее Пентагон сообщил, что США выведут 5 тысяч военных из Германии в течение 6-12 месяцев.

"Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию", - написал Тускна платформе Х.

Самый крупный европейский контингент НАТО расположен в Германии. Здесь расквартировано более 36 тысяч американских военнослужащих, а также около 1,5 тысяч резервистов.

Источник: РИА Новости