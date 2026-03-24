Тегеран согласился на переговоры с Вашингтоном

Как сообщает Reuters со ссылкой на израильское издание Ynet, Иран согласился на проведение переговоров с США.

По данным источников, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи одобрил начало диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Отмечается, что иранская сторона рассчитывает на скорейшее урегулирование вопроса при соблюдении её условий.

Ранее в Белом доме заявили о «продуктивных переговорах» между США и Ираном. При этом конфликт в регионе обострился после начала 28 февраля совместной военной операции США и Израиля против Ирана, на что Тегеран ответил ударами по объектам на Ближнем Востоке.

Кроме того, на фоне эскалации сообщалось о перебоях поставок нефти через Ормузский пролив, что привело к росту мировых цен на энергоносители.