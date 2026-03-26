 СМИ: Мелания Трамп продвигает роботов в качестве педагогов для школьников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: Мелания Трамп продвигает роботов в качестве педагогов для школьников

First News Media13:40 - Сегодня
Первая леди США Мелания Трамп призывает использовать антропоморфных роботов в качестве будущих персональных преподавателей для американских школьников.

Об этом сообщил телеканал CBS.

По его данным, об этом, в частности, речь шла на форуме "Воспитываем будущее вместе", который Мелания Трамп открыла в Белом доме 25 марта. Как отметила первая леди, в самое ближайшее время "искусственный интеллект перейдет из наших мобильных телефонов в форму антропоморфных роботов", которые смогут поделиться с детьми "своими глубокими знаниями" и помочь им "развить критическое мышление и научиться рассуждать самостоятельно".

Трамп добавила, что активное внедрение подобных роботов в жизнь американских школьников необходимо для того, чтобы они стали "самым высокообразованным поколением в мире" и помогли "США в долгосрочной перспективе обеспечить свое экономическое превосходство".

Реализовывать эти инициативы жены президента США, как уточнил CBS, будут такие компании, как Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Open AI и Google Zoom. Прототип такого антропоморфного робота по имени Платон сопровождал Меланию Трамп на открытии форума.

Поделиться:
275

Все новости
1news TV

