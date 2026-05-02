First News Media13:20 - 02 / 05 / 2026
Германия отреагировала на планы США вывести войска

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности.

Так он отреагировал на планы США вывести из страны около пяти тысяч военнослужащих, пишет Reuters.
«Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов», – сказал Писториус.

При этом, по его словам, «было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию».
До этого сообщалось, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. 30 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтонможет сократить американский военный контингент на территории Германии.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий. Ожидается, что вывод американских военных из Германии займет от полугода до года.
Также высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS назвали этот шаг сигналом недовольства Трампа уровнем помощи, которую страны ЕС оказали США в конфликте с Ираном.

