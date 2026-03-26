В России суд запретил фильм «Господин Никто против Путина», получивший «Оскар»

First News Media12:12 - Сегодня
В России суд запретил фильм «Господин Никто против Путина», получивший «Оскар»

Центральный районный суд Челябинска запретил показывать фильм «Господин Никто против Путина», который снял режиссер Павел Таланкин.

Его представители не пришли на заседание, рассказал 66.RU один из участников процесса.

В пресс-службе суда 66.RU подтвердили, что иск прокуратуры полностью удовлетворен.

По мнению надзорного ведомства, фильм выражает «негативное отношение к государственной власти и президенту после начала СВО».

В середине марта картина Таланкина получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». В нем рассказывается об изменениях в российской школе, произошедших после 2022 года.

Члены совета по правам человека при Президенте РФ направили обращение в оргкомитет премии «Оскар», а также в ЮНЕСКО с требованием проверить «Господин Никто против Путина» . По их мнению, в фильме режиссер использовал изображения детей без согласия родителей. Родители школьников уже обратились в российские правоохранительные органы.

Источник: Газета.ру

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

