В России суд запретил фильм «Господин Никто против Путина», получивший «Оскар»

Центральный районный суд Челябинска запретил показывать фильм «Господин Никто против Путина», который снял режиссер Павел Таланкин.

Его представители не пришли на заседание, рассказал 66.RU один из участников процесса.

В пресс-службе суда 66.RU подтвердили, что иск прокуратуры полностью удовлетворен.

По мнению надзорного ведомства, фильм выражает «негативное отношение к государственной власти и президенту после начала СВО».

В середине марта картина Таланкина получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». В нем рассказывается об изменениях в российской школе, произошедших после 2022 года.

Члены совета по правам человека при Президенте РФ направили обращение в оргкомитет премии «Оскар», а также в ЮНЕСКО с требованием проверить «Господин Никто против Путина» . По их мнению, в фильме режиссер использовал изображения детей без согласия родителей. Родители школьников уже обратились в российские правоохранительные органы.

