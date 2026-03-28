Убит начальник разведки ВМС КСИР

Иранская сторона сообщила о гибели начальника разведки Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнама Резаи.

Государственное телевидение Ирана, сообщившее о гибели офицера, не предоставило подробностей об обстоятельствах и месте происшествия.

Это заявление последовало за более ранними утверждениями Израиля о том, что в ходе недавних ударов были ликвидированы высокопоставленный командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири и другие офицеры, включая Резаи.

Тангсири возглавлял Военно-морские силы КСИР с 2018 года.

Источник: Shafaq News

Общество

В Баку обновлены как суточные, так и месячные рекорды по количеству осадков

Общество

МЧС сообщает об эвакуации 42 граждан в безопасную зону - ВИДЕО

Политика

Уиткофф: Алиев полностью изменил направление развития Азербайджана

Общество

В Баку и Сумгайыте продолжаются работы по устранению последствий ливней - ВИДЕО

В мире

Еврокомиссия взялась за Snapchat - соцсеть подозревают в онлайн‑груминге несовершеннолетних

Пакистан готовится принять переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили о готовности поддержать Иран в случае дальнейшей эскалации

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Пехлеви призвал Трампа и Нетаньяху не убивать мирных иранцев

Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

При крушении военного вертолета в Катаре погибли 7 человек, трое из них - граждане Турции - ОБНОВЛЕНО

Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Как обстоят дела со светофорами на дорогах Баку в связи с дождями?

Сегодня, 13:53

Полиция продолжает нести службу в непрерывном режиме в дождливую погоду - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

В Баку обновлены как суточные, так и месячные рекорды по количеству осадков

Сегодня, 13:39

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с повышением рисков аварий на дорогах

Сегодня, 13:23

МЧС сообщает об эвакуации 42 граждан в безопасную зону - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Уиткофф: Алиев полностью изменил направление развития Азербайджана

Сегодня, 13:02

Еврокомиссия взялась за Snapchat - соцсеть подозревают в онлайн‑груминге несовершеннолетних

Сегодня, 12:50

Пакистан готовится принять переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии

Сегодня, 12:33

Йеменские хуситы заявили о готовности поддержать Иран в случае дальнейшей эскалации

Сегодня, 12:17

4,2 миллиона лайков: 6-летний гонщик покорил интернет и получил приглашение на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:48

Ливень затопил торговый центр «Садарак» - ВИДЕО

Сегодня, 11:36

Убит начальник разведки ВМС КСИР

Сегодня, 11:20

Цена Azeri Light достигла максимума с момента начала конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 11:02

Агентство по развитию медиа АР и Департамент Администрации Президента Турции подписали меморандум

Сегодня, 10:50

Верховный лидер Ирана не появляется на публике из соображений безопасности

Сегодня, 10:38

Трамп заявил, что в ходе операции против Ирана нужно уничтожить еще 3554 цели

Сегодня, 10:25

Трамп пригрозил сократить расходы на НАТО

Сегодня, 10:20

АЖД предупредили о возможных отклонениях от графика движения поездов

Сегодня, 10:00

Органам безопасности Азербайджана 107 лет

Сегодня, 09:34

В Баку и Сумгайыте продолжаются работы по устранению последствий ливней - ВИДЕО

Сегодня, 09:15
Все новости
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40