Убит начальник разведки ВМС КСИР

Иранская сторона сообщила о гибели начальника разведки Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнама Резаи.

Государственное телевидение Ирана, сообщившее о гибели офицера, не предоставило подробностей об обстоятельствах и месте происшествия.

Это заявление последовало за более ранними утверждениями Израиля о том, что в ходе недавних ударов были ликвидированы высокопоставленный командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири и другие офицеры, включая Резаи.

Тангсири возглавлял Военно-морские силы КСИР с 2018 года.

