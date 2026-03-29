Премьер Испании: ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

Конфликт вокруг Ирана, начатый США и Израилем, привел к росту цен на топливо и грозит возможным продовольственным кризисом.

Такое мнение выразил председатель правительства Испании Педро Санчес в письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), лидером которой он является.

По версии премьера, "спираль нестабильности" из-за последних событий "угрожает всему региону и планете в целом". "Мы уже месяц наблюдаем открытую войну на Ближнем Востоке: более 2 тыс. жизней потеряно, 4 млн человек, вынужденных покинуть свои дома, нарушенные цепочки поставок, взлетевшие цены на нефть и газ и нависший на горизонте продовольственный кризис", - отмечается в послании Санчеса, опубликованном на сайте ИСРП.