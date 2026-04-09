Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по «Хезболлах»

Израиль намерен продолжать наносить удары по шиитской организации «Хезболлах» в Ливане, пока не обеспечит безопасность в северных приграничных районах еврейского государства.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Свое заявление он опубликовал в социальной сети X, комментируя ликвидацию в Бейруте Али Юсуфа Харши — личного секретаря и племянника лидера «Хезболлах» Наима Касема. Нетаньяху также отметил, что израильская армия продолжает атаковать инфраструктуру «Хезболлах» на юге Ливана, в частности, недавно там были нанесены новые удары по мостам и военным объектам.

«Мы продолжаем атаковать «Хезболлах» мощно, точно и решительно. <...> Наше послание ясно: любой, кто действует против израильских мирных граждан, получит удар. Мы продолжим атаковать «Хезболлах» всюду, где потребуется, пока не восстановим полную безопасность для жителей севера», — подчеркнул Нетаньяху.

Израиль проводит военную операцию против «Хезболлах» со 2 марта, когда эта проиранская шиитская организация начала наносить удары по израильской территории в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. ВВС Израиля атакуют цели по всему Ливану, а сухопутные войска ведут наступление на юге республики. Заявленная цель — создание буферной зоны южнее реки Литани в Южном Ливане для защиты северных населенных пунктов Израиля от обстрелов. Власти Израиля ранее заявили о намерении полностью снести все ливанские приграничные села и запретили возвращаться домой сотням тысяч местных жителей, эвакуированных на север Ливана.

Накануне армия Израиля сообщила о мощнейшей серии ударов по Ливану с начала кампании. За 10 минут истребители ВВС Израиля атаковали более 100 целей в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. Иран назвал это нарушением договоренностей о прекращении огня, достигнутых накануне. В Тегеране заявили, что они подразумевали и приостановку огня в Ливане. Израиль утверждает, что соглашение о перемирии Ливан не включало.

Источник: ТАСС