Стали известны личности погибших в ДТП в Агдаме - ОБНОВЛЕНО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Агдаме.

Как сообщили Report, в результате столкновения двух автомобилей погибли житель села Колатаг Агдеринского района, 1966 года рождения Сурхай Шамиль оглу Керимов, а также Джасарат Гаджиев.

21:00

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает AПA, инцидент был зафиксирован на территории освобождённого от оккупации села Хыдырлы района.

Легковой автомобиль марки «ВАЗ 2107», находившийся в движении, столкнулся с встречным транспортным средством марки «Opel».

В результате 2 человека погибли на месте происшествия, ещё 4 получили тяжёлые травмы.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Барды.

По факту проводится расследование.