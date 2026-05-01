Стали известны личности погибших в ДТП в Агдаме - ОБНОВЛЕНО - ОБНОВЛЕНО
Стали известны личности погибших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Агдаме.
Как сообщили Report, в результате столкновения двух автомобилей погибли житель села Колатаг Агдеринского района, 1966 года рождения Сурхай Шамиль оглу Керимов, а также Джасарат Гаджиев.
21:00
В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает AПA, инцидент был зафиксирован на территории освобождённого от оккупации села Хыдырлы района.
Легковой автомобиль марки «ВАЗ 2107», находившийся в движении, столкнулся с встречным транспортным средством марки «Opel».
В результате 2 человека погибли на месте происшествия, ещё 4 получили тяжёлые травмы.
Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Барды.
По факту проводится расследование.