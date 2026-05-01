В Центробанке назначен десятый гендиректор

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов назначил Садыга Ахундова генеральным директором банка.

Как сообщили в ЦБА, таким образом число генеральных директоров регулятора увеличилось до 10.

Садыг Ахундов родился в 1991 году в Лянкяране. Свою карьеру он начал в 2009 году в ОАО "Азеригазбанк" в должности специалиста отдела банковских систем. С марта по июль 2024 года Ахундов работал консультантом в департаменте Офиса председателя ЦБА, а с июля 2024 года по апрель 2026 года занимал должность директора департамента операций информационных технологий.