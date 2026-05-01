ТЮРКПА поддерживает решение Азербайджана приостановить сотрудничество с Европарламентом

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасанов выступил с заявлением в связи с решением Милли Меджлиса Азербайджана о приостановлении сотрудничества с Европейским парламентом.

В заявлении отмечается поддержка решения, принятого сегодня Милли Меджлисом, об официальном прекращении сотрудничества с Европейским парламентом по всем направлениям, прекращении участия в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС–Азербайджан и начале процедур по выходу из Парламентской ассамблеи Евронест.

«Данное решение принято как результат последовательного, полностью предвзятого и необоснованного подхода, демонстрируемого Европейским парламентом по отношению к Азербайджану в последние годы. За последние шесть лет Европейский парламент занимал враждебную позицию по отношению к Азербайджану и принял более 10 политически мотивированных документов, необоснованно направленных против страны, включая последнюю резолюцию от 30 апреля 2026 года.

Подобная позиция, наряду с проявлением пренебрежения к таким фундаментальным принципам, как суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела, противоречит процессу мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Парламентские ассамблеи должны выступать платформой конструктивного диалога и добросовестного сотрудничества, включая парламенты государств, не являющихся членами. К сожалению, Европейский парламент не смог продемонстрировать дух искреннего взаимодействия, напротив, он предпочитает нацеливаться на Азербайджан.

В этой связи подчёркиваем, что подобное поведение не способствует развитию межпарламентских отношений, и призываем Европейский парламент воздерживаться от такой практики», — говорится в заявлении.