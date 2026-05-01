Мужчина, убивший мать и сестру молотком, освобожден от наказания

В Товузе освобожден от наказания 31-летний Каинат Намазов, обвиняемый в жестоком убийстве матери и сестры.

Как передает Qafqazinfo, соответствующий вердикт вынес Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел летом прошлого года. Каинат Намазов, находясь в состоянии невменяемости, забил до смерти свою мать, Севиндж Намазову, и сестру, Алию Намазову, нанося им многочисленные удары молотком по голове (ранее в СМИ фигурировала информация об использовании топора — прим. ред.). Совершив убийство, он поджег их общий дом, тем самым умышленно уничтожив имущество.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых деяний, судебно-медицинская экспертиза подтвердила невменяемость обвиняемого. На этом основании прокурор ходатайствовал об освобождении Намазова от уголовной ответственности и назначении ему мер медицинского характера в виде принудительного лечения.

Сам подсудимый в ходе заседания выступил с неожиданным заявлением. Он опроверг наличие у себя психических отклонений, утверждая, что полностью осознавал свои действия и помнит все обстоятельства совершения преступления. По словам Намазова, мотивом для расправы послужило то, что родные пытались выставить его душевнобольным и неоднократно принуждали к госпитализации в психиатрический стационар.

Тем не менее суд счел версию о невменяемости доказанной. Согласно постановлению, Намазов освобожден от уголовного преследования и наказания. Он будет направлен на принудительное лечение в Республиканскую психиатрическую больницу №1 Министерства здравоохранения.

Стоит отметить, что отец фигуранта, Эльбрус Намазов, в прошлом был высокопоставленным чиновником. Он в течение долгого времени занимал ответственные посты в Товузском районном отделе Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.