НПО Азербайджана направили открытое письмо европейским лидерам, направляющимся в Армению
Азербайджанские неправительственные организации направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Антониу Коште, главам государств и правительств, участвующим в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения.
АЗЕРТАДЖ представляет текст письма:
«Уважаемая г-жа Урсула фон дер Ляйен,
Уважаемый г-н Антониу Кошта,
Уважаемые главы государств и правительств, принимающие участие в 8-м Саммите Европейского политического сообщества и саммите Европейский Союз-Армения!
Южный Кавказ переживает масштабную трансформацию после Вашингтонского саммита прошлым летом. Азербайджан и Армения продвигаются к устойчивому миру.
По мере углубления связей Европы с Южным Кавказом мы, нижеподписавшиеся представители гражданского общества и правозащитных организаций Азербайджана, призываем вас поддержать процесс мира и нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также обратить внимание на такие гуманитарные проблемы, с которыми столкнулся Азербайджан, как вопрос без вести пропавших лиц и минная угроза.
На данный момент со времен Первой Карабахской войны пропавшими без вести числятся примерно 4000 граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, 287 женщин и 319 пожилых людей. Существуют веские доказательства того, что эти люди были подвергнуты пыткам и убиты, что является военным преступлением.
Уже более 30 лет Армения не предоставляет информацию о судьбе этих лиц и местонахождении массовых захоронений. Боль и страдания семей этих 4 тыс. пропавших без вести - это гуманитарная трагедия, оставшаяся без должного внимания со стороны международного сообщества.
После освобождения территорий Азербайджана от оккупации в 2020 году было обнаружено 32 массовых захоронения. На основании останков, найденных в этих захоронениях, были идентифицированы и похоронены 91 человек. Похороны этих людей стали для их семей местом долгожданного утешения.
Некоторые армянские полевые командиры заявляли, что владеют информацией о местах массовых захоронений азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны. Мы призываем вас и всех участников оказать давление на Армению, чтобы допросить этих лиц и предоставить Азербайджану сведения о местах массовых захоронений.
Другой важной гуманитарной проблемой является загрязнение минами освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Отказ Армении предоставить полные и точные карты минных полей привел к гибели и ранению более 400 человек с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году. Эта «скрытая война» замедляет работы по реконструкции в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана и препятствует безопасному и достойному возвращению в свои дома сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев.
Учитывая вышеизложенное, приглашаем вас побудить Армению раскрыть информацию о пропавших без вести азербайджанцах и предоставить точные карты минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Решение этих вопросов может стать практическим шагом со стороны Армении в контексте построения доверия.
Хотелось бы верить, что во время вашего предстоящего визита в Армению вы продемонстрируете коллективную решительность Европы для решения этих гуманитарных проблем, оказывающих серьезное влияние на Азербайджан.
Подписи:
1. Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО Азербайджана
2. Кенюль Бехбудова - председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе»
3. Амир Алиев - председатель Общественного объединения «Центр поощрения прав человека»
4. Новелла Джафарова - председатель Общественного объединения «Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д. Алиевой»
5. Саадат Бананъярлы - председатель Общественного объединения «Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека»
6. Хафиз Сафиханов - председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин»
7. Рей Гасымов - председатель Общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане»
8. Алимамед Нуриев - руководитель Фонда конституционных исследований
9. Саида Годжаманлы - председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»
10. Ирада Рзазаде - председатель Общественного объединения «Во имя социального благосостояния граждан»
11. Огуз Мамедов - председатель Общественного объединения «Занги - Изучение исторического наследия»
12. Фуад Мамедов - председатель Президиума Азербайджанской ассоциации культуры «Симург»
13. Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет»
14. Хатира Валиева - член правления Национального форума НПО Азербайджана
15. Эльшад Эйвазов - председатель Общественного объединения «Независимые журналисты»
16. Севиндж Ализаде - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар»
17. Умуд Рагимоглу - председатель Международного фонда евразийской прессы
18. Заур Мамедов - председатель Общественного объединения «Бакинский клуб политологов»
19. Аяз Мирзоев - председатель Общественного объединения «Азербайджанская сеть журналистов»
20. Гаджи Абдулла - председатель Общественного объединения обществ «Зангезур»
21. Фариз Халили - председатель Общественного объединения помощи изучению культурного наследия «Мирас»
22. Лала Сардарлы - председатель Общественного объединения «Помощь в сохранении и пропаганде образцов прикладного искусства»
23. Шахла Нагиева - председатель Общественного объединения культурных связей «Неугасимый Факел»
24. Тунзала Абдуллалимова - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Во имя Родины»
25. Фарида Миришова - председатель Общественного объединения развития и поддержки культуры İz
26. Джейран Гасанова - председатель Общественного объединения «Поддержка матерям шехидов»
27. Халид Казымов - председатель Общественного объединения «Региональный центр по правам человека и медиа»
28. Керамет Исмаилов - председатель Общественного объединения «Центр экономического и социального развития»
29. Фикрет Юсифов - председатель Общественного объединения международных экономических исследований Ekonomiks
30. Агиль Джамал - председатель Общественного объединения «Общие ценности»
31. Шалала Гасанова - председатель Общественного объединения «Поддержка развитию связей с общественностью»
32. Варис Йолчиев - генеральный директор Азербайджанского литературного фонда
33. Хатаи Алескеров - председатель Общественного объединения «Очаг Деде Алескера»
34. Дильгам Ахмед - председатель Общественного объединения «Центр исследования национального наследия «Чапар»
35. Джасарат Гусейнзаде - председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив».