Стармер заявил, что «сыт по горло» действиями Трампа и Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, как счета британских семей за энергоносители растут и падают из-за действий президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью подкасту ITV News «Talking Politics», опубликованном в четверг.

«Меня достало то, что семьи по всей стране видят, как их счета за энергоносители то растут, то падают, и счета предприятий — тоже, из-за действий Путина или Трампа по всему миру», — заявил Стармер.

Заявление прозвучало на фоне скачков нефтяных цен, взлетевших в ходе американо-израильской войны с Ираном и продолжающих колебаться в условиях хрупкого двухнедельного перемирия.

Стармер добавил, что миру придётся «подождать и посмотреть», откроется ли Ормузский пролив, отметив, что последствия для экономики уже ощутимы, и что Британии необходима более высокая энергетическая устойчивость и независимость.

Комментируя угрозу Трампа уничтожить Иран «как цивилизацию», если тот не откроет пролив, Стармер заявил, что «не стал бы использовать такую риторику», добавив, что позиция Великобритании определяется её собственными принципами и ценностями.

Стармер также назвал удары Израиля по Ливану во время перемирия «ошибкой», заявив, что это «не должно происходить» и должно немедленно прекратиться.

Примечательно, что вскоре после интервью, в тот же день, Стармер провёл телефонный разговор с Трам пом. Пресс-служба Даунинг-стрит сообщила, что лидеры обсудили необходимость восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе и договорились о дальнейших консультациях.

По материалам The Guardian