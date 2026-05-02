Посол: Компании из Саудовской Аравии проявляют интерес к участию в инфраструктурных проектах в Карабахе

Правительство Саудовской Аравии рассматривает возможности участия в инфраструктурных проектах в Карабахе.

Об этом журналистам заявил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

"Как государственные, так и частные компании Саудовской Аравии проявляют интерес к возможности работать в Азербайджане, в частности в Карабахе, в сфере туризма, сельского хозяйства и других областях. Мы очень тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана", - сказал дипломат.

По его словам, Саудовская Аравия внимательно наблюдает за процессом восстановительных работ в Карабахе.

"Я неоднократно посещал Карабах и каждый раз вижу здесь что-то новое. Правительство Азербайджана вложило значительные средства в восстановление, и работы ведутся на высоком профессиональном уровне. Здесь строятся дома, поселки, больницы, дороги и новая международная трасса", - отметил посол.

Он также подчеркнул, что Саудовская Аравия рада видеть динамичное развитие Карабаха в постконфликтный период.

"Азербайджан и Саудовская Аравия - братские страны, и мы с радостью наблюдаем развитие Карабаха после войны", - добавил Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Источник: Report