Посол: В ближайшее время состоится визит президента Словакии в Азербайджан

«Это не первый мой визит в Карабах, однако реализуемые в регионе проекты меня очень впечатлили».

Об этом AПA заявил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

«У меня очень положительные впечатления. Я уже несколько раз бывал в Карабахе и в целом высоко оцениваю проводимые работы. Организация таких визитов для нас очень полезна. Одна из словацких компаний участвует в проекте строительства села в Агдамском районе», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что Словакия будет представлена на Всемирном градостроительном форуме, который состоится в Баку через две недели: «Словакия будет представлена на форуме. В Баку приедут заместитель премьер-министра и министр регионального развития».

Дипломат добавил, что в ближайшее время планируется официальный визит спикера парламента Словакии в Азербайджан. Кроме того, ожидается визит президента Словакии в Азербайджан.

«Также планируется официальный визит нашего президента в Азербайджан, и он также хочет посетить Карабах. Поэтому в ближайшее время мы снова сюда приедем», — отметил посол.

Посол подчеркнул, что между Азербайджаном и Словакией существуют возможности сотрудничества в ряде сфер: «Мы хорошо сотрудничаем в сфере оборонной промышленности и инфраструктурных проектов. Есть много направлений для сотрудничества».